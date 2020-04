Hofer Media baut Etikettendruck weiter aus

Mit Investitionen in digitale Bestell- und Produktionsabläufe und dem Launch der neuen Marke meineetiketten.at etabliert sich Hofer Media in Retz, NÖ zu führendem Anbieter im Etikettendruck

Retz (OTS) - Das Familienunternehmen Hofer Media investierte in den vergangenen Monaten intensiv in einen schon bislang erfolgreichen Spezialbereich ihrer Druckservices, den Rollen-Etikettendruck. „Unser neuer Service meineetiketten.at bietet mit einem unkomplizierten und informativen Onlineshop vor allem Klein- und Mittelbetrieben eine schnelle und günstige Produktion von Eigen-Etiketten aller Arten“, informiert Andreas Hofer, Leiter von meineetiketten.at und Chef der Werbeagentur im Familienunternehmen. „Unsere Zielgruppen sind vor allem Winzer, kleine Brauereien, Abhof-Produzenten, Imker, Agenturen und Kreative. Selbst Kleinstauflagen von Sonderetiketten mit nur einem oder wenigen Stück – zum Beispiel für Hochzeiten oder andere besondere Anlässe – sind ab sofort unkompliziert und schnell machbar“, freut sich Andreas Hofer.

Eine weitere Innovation ist der Etiketten-Kalkulator, der Kunden im Onlineshop einen professionellen Ablauf ihrer Bestellung bietet. Dieser ist sowohl für Klein- und Großauflagen interessant. Verschiedene Zielgruppen erhalten zu diesem neuen Service-Angebot eigene Informations-Mailings. „Darüber hinaus wird sich unser neues Angebot rasch herumsprechen“, erwartet sich Andreas Hofer.

Etiketten als neue Werbeträger

Die zunehmende Kleinproduktion von kulinarischen Spezialitäten, Getränken und weiteren Produkten in limitierten Mengen führte zu einer Renaissance des Produktetiketts als bedeutsamer Werbeträger. „Für viele produzierende Kleinbetriebe ist das Etikett die oft wichtigste Visitenkarte“, weiß die gelernte Mediendesignerin Kathrin Hofer. Sie ist der kreative Kopf hinter meineetiketten.at.

„Die Möglichkeiten der Digitalisierung, sowohl in der Druckproduktion wie auch in der Bestellabwicklung, geben kleineren Unternehmen einen neuen wirtschaftlichen Vorteil“, unterstreicht Thomas Hofer, Produktionsleiter bei Hofer Media. Er wurde als gelernter Flachdrucker für die neuesten digitalen Produktionstechniken in Maastricht und Warschau speziell ausgebildet.

„Wir sind gemeinsam diese Digitalisierungsschritte gegangen“, zeigt sich die Hofer-Familie stolz. „Als heimische Druckerei sind wir damit nicht nur zukunftsfit, sondern im Spezialbereich Etiketten ganz vorne mit dabei“, so das Hofer-Team abschließend unisono.

Weitere Informationen unter: www.meineetiketten.at

