Vestiaire Collective sammelt 59 Millionen Euro ein zur Unterstützung seiner Community in der Veränderung der Modeindustrie für eine bessere Zukunft

-

Die neue Runde bringt Korelya Capital an Bord, Fonds gemanagt durch Fidelity International, Vaultier7 und Cuir Invest

Die bisherigen Aktionäre Eurazeo (Eurazeo Growth & Idinvest Venture Fonds), Bpifrance, Vitruvian Partners, Conde Nast, Luxury Tech Fund und der CEO von Vestiaire Collective, Max Bittner, investieren erneut

Die Runde wird für folgende Bereiche eingesetzt:- Weitere Transformation des Modesystems durch das Anbieten einer smarten, zirkulären und verantwortungsvollen Alternative zu Wegwerfmode- Gemeinsames Vorantreiben der Expansion des globalen Unternehmens nach Japan und Korea mit Korelya Capital, unterstützt durch Naver- Ausweitung des Direktversands in die USA

Vor dem 50. Jubiläum des Earth Day und in einer beispiellosen Phase globaler Unsicherheit, gibt Vestiaire Collective, die führende globale Plattform für begehrenswerte Mode aus zweiter Hand, heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde über 59 Millionen Euro bekannt. Bisherige Aktionäre investieren erneut neben den neuen Investoren Korelya Capital, das durch das koreanische Technologie-Konglomerat Naver gesichert ist, Fonds gemanagt durch Fidelity International, Vaultier7, einen spezialisierten frauengeführten Consumer-Fond, und Cuir Invest, das durch The French Leather Industry gesichert ist.

Die gegenwärtige ökonomische und ökologische Krise beschleunigt den bereits existierenden Wandel des Konsumverhaltens, der von der zunehmenden Kritik an müllproduzierenden Geschäftsmodellen und dem wachsenden Wunsch nach zweckorientiertem Markenhandeln angetrieben wird. Als Unternehmen hat sich Vestiaire Collective dazu verpflichtet, durch die Modeindustrie erzeugte Abfälle zu bremsen, indem es Kleidungsstücke von Mülldeponien zurückhält und deren Nutzungsdauer erhöht, für eine bessere Zukunft.

Diese Finanzierungsrunde zeigt, dass das Geschäftsmodell von Vestiaire Collective als die führende globale Resale-Plattform die Zukunft der Modeindustrie verkörpert und wachsende Konsumentenbedürfnisse zusammenbringt. Der COVID-19-Krise folgend, erwarten wir:

Die weitere Annahme des Online-Shoppings, sowie weit wichtiger ein wachsender Fokus auf soziale Werte und Communities und mehr Menschen, die sich gegenseitig unterstützen.

Den zunehmenden Einfallsreichtum von Konsumenten durch die Betrachtung von Resale als eine weitere Möglichkeit, um finanzielle Mittel einzunehmen und ungeahnten Wert im eigenen Kleiderschrank zu identifizieren.

Die weitere Entwicklung eines bewussteren Konsumverhaltens dank ökologischer Bedenken, da erwartet wird, dass 20% der Konsumenten ihren Kleiderkonsum nach der Krise reduzieren wird*.

Vestiaire Collective hat feststellen können, dass die Zahl der zum Verkauf angebotenen Artikel und der Bestellungen schnell auf das Level vor COVID-19 und höher zurückgesprungen ist. Während dieser herausfordernden Periode zeigt dies deutlich die Konsumentennachfrage nach zirkulären Geschäftsmodellen, gerade zum jetzigen Zeitpunkt sowie für die Zukunft der rapide wachsenden Retail-Landschaft.

Vestiaire Collective ermutigt dazu, einen Schritt weg von Wegwerfmode zu gehen, hin zu Qualität, die die Zeit überdauert und ihren Wert behält. Wir sind überzeugt, dass unsere heutige Community von mehr als 9 Millionen Modeaktivisten stolz darauf ist, mit gutem Beispiel voranzugehen und das Konzept weiterzutragen, um somit weitere Konsumenten für diesen Zweck zu gewinnen. Schließlich sind es am Ende nicht die großen, beeindruckenden Statements, die den meisten Einfluss ausüben, sondern bedeutungsvolle Veränderungen, die jeden Tag von jedem Einzelnen gemacht werden, egal wie klein oder groß. Wir vertrauen auf Vaultier7 als Mitglieder und Botschafter der Community von Vestiaire Collective, uns bei der Nutzung dieses Momentums durch eine bedachtsame Expansion zu unterstützen. Wir freuen uns über das außerordentliche Netzwerk von Vaultier7, das uns dabei unterstützen wird, wenig genutzte persönliche Luxusgüter zu identifizieren, um den Ansprüchen von Käufern global gerecht zu werden.

Diese neue Finanzierungsrunde wird zudem die Beschleunigung des internationalen Geschäfts von Vestiaire Collective erlauben, jenseits der Länder, in denen die Community des Unternehmens sehr gut etabliert ist. Derzeit werden bereits 80% der Transaktionen des französischen Unternehmens grenzübergreifend generiert.

Dank Korelya Capital, das vom koreanischen Technologie-Konglomerat Naver gesichert ist, wird Vestiaire Collective gemeinsam die Expansion nach Japan, dem größten Resale Markt der Welt, und Korea im Jahr 2020 und darüber hinaus erforschen.

Schließlich wird uns diese Finanzierungsrunde helfen, das ambitionierte Wachstum im US-Markt weiterhin voranzutreiben und unser erfolgreiches Direktversand-Modell weiterzuentwickeln. In Europa im September 2019 lanciert, erfreut sich der Service zunehmender Beliebtheit mit einer wachsenden Zahl an Kunden. Derzeit werden bereits 50% der Bestellungen innerhalb der EU mit dem neuen Service abgeschlossen, mit einer Wachstumsrate von 60% MoM. Das Modell wird in den Vereinigten Staaten im Frühsommer lanciert, gefolgt von Asien Ende 2020.

Max Bittner, CEO von Vestiaire Collective, sagt:

"Ich persönlich bin davon überzeugt, dass diese unvorhersehbare Zeit der Erschütterung nicht nur infrage stellen wird, wo wir einkaufen, sondern auch wie wir einkaufen. Vestiaire Collective wurde während der Krise des Jahres 2008 entwickelt und beweist heute, wie hilfreich es für Menschen in ihrem täglichen Leben sein kann, das meiste aus ihren Habseligkeiten zu machen und Mode zudem auf nachhaltige und bewusste Weise zu begreifen. Von Tag zu Tag bin ich stolz und verblüfft von unserer globalen Community aus Modeaktivisten, die den Weg in eine strahlendere Zukunft anführen."

Paul Degueuse, General Partner von Korelya Capital, sagt:

"Da wir derzeit alle einen Schritt zurücktreten und über unsere Lebensweise nachdenken, sind wir davon überzeugt, dass Konsummuster an der Schwelle zu einer tiefgreifenden strukturellen Evolution stehen und C2C-Plattformen eine starke Rolle dabei spielen. Wir sehen in Vestiaire Collective einen sich abzeichnenden Anführer und Katalysator dieser Entwicklung. Wir sind extrem begeistert, Vestiaire Collective und seine Gründer in ihrer Expansion zu unterstützen. In Asien bieten sich enorme Wachstumsmöglichkeiten und wir freuen uns darauf, das Unternehmen in der Beschleunigung seiner Expansion in diesen Teil der Erde zu unterstützen."

Frank Boehly, Preesident von SIC SA investor Cuir Invest, sagt,

"Cuir Invest freut sich, Vestiaire Collective zu unterstützen, da es sich um ein Unternehmen mit einem eindrucksvollen Führungsteam und einem riesigen Wachstumspotenzial handelt. Wir sind beeindruckt von der technologischen Qualität der Anwendung, von der Qualität und der Dynamik des Führungsteams und von der intelligenten und nachhaltigen Herangehensweise an Mode. Wir sind wahrhaftig überzeugt, dass Vestiaire Collective zum weltweiten Führer in diesem Sektor werden kann."

Vaultier7 sagt:

"Vestiaire Collective hat die Art und Weise, wie Menschen begehrenswerte und luxuriöse Mode konsumieren, mit seinem vertrauensvollen und inspirierenden Resale-Modell verändert. Wir sind wahrhaft stolz darauf, das Unternehmen jetzt in seiner Mission zu unterstützen und Käufer wie Verkäufer rund um den Globus auf ihrem Weg zu einem bedachten und besonnenen Konsumverhalten zu unterstützen. Diese Werte sind wichtiger denn je und Kernwerte von Vaultier7."

