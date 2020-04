Ernst-Dziedzic: Container für griechische Flüchtlingslager wichtiger erster Schritt

Bündel an Maßnahmen erforderlich

Wien (OTS) - Als ersten Beitrag zu einer Verbesserung der hygienischen Bedingungen in griechischen Flüchtlingslagern bezeichnet die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, die zugesagte Entsendung von 181 Containern für Unterbringung und sanitäre Einrichtung nach Griechenland. Im letzten außenpolitischen Ausschuss haben alle Fraktionen außer der FPÖ ihren Entschließungsantrag an die Bundesregierung angenommen, gezielt logistische, medizinische und finanzielle Mittel für die Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln bereitzustellen. Die Bundesregierung wird darin aufgefordert auf der Basis des von Seiten Griechenlands definierten Bedarfs Unterstützung u.a. bei der medizinischen und psychologischen Betreuung der Schutzsuchenden, anzubieten. „Die Corona-Krise hat die Dringlichkeit, in den Flüchtlingslagern Maßnahmen zu ergreifen, drastisch erhöht. Solange die Menschen vorort nicht in andere Unterkünfte gebracht werden, braucht es eine sofortige Sicherstellung, dass sie in den Camps vor Ansteckung geschützt werden. Das ist ein wichtiger erster Beitrag, weitere Schritte müssen folgen. Wir dürfen Griechenland gerade jetzt nicht alleine lassen“, so die stellvertretende Klubobfrau.

