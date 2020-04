SPORTUNION ermöglicht tägliche Turnstunde für Schulkinder zuhause

„Aktiv gegen Bewegungsmangel im Homeschooling“ – Bildungsminister Heinz Faßmann unterstützt die tägliche Online-Sportstunde der SPORTUNION.

Wien (OTS) - „Auch beim Lernen von zuhause sollte nicht auf Sport und Bewegung vergessen werden. Schon seit Beginn des Homeschooling haben die Bildungsdirektionen Online-Bewegungssammlungen zusammengestellt und diese den Turnlehrerinnen und Turnlehrern an den Schulen zur Verfügung gestellt. Ich begrüße die Initiative der SPORTUNION. Die tägliche Online-Sportstunde für Kinder ist eine sehr gute Ergänzung zu all unseren Angeboten im Bereich des Distance Learning und bietet den Schülerinnen und Schülern ein ansprechendes und motivierendes Angebot durch erfahrene Trainierinnen und Trainer“, so Bildungsminister Heinz Faßmann.

Seit dem Beginn der Corona-Krise forciert die SPORTUNION neue digitale Angebote, um im Rahmen der eingeschränkten Möglichkeiten, Bewegung zuhause zu unterstützen. Nach der Sammelaktion #sportunionathome in den sozialen Medien, DIGITALSPORTS und den Trainingsvideos für flexible Workouts, wird das krisenfeste Sportangebot jetzt erweitert. Mit der digitalen, täglichen Turnstunde schafft die SPORTUNION jetzt auch ein zusätzliches Livestream-Angebot speziell für Kinder im Volksschulalter.

„Es liegt in der DNA unserer Sportvereine, gesellschaftliche Verantwortung für unsere Kinder zu übernehmen – die digitale, tägliche Turnstunde hält gesund und leistungsfähig. Als SPORTUNION arbeiten wir intensiv an der Realisierung von Visionen. Durch die Verknüpfung von Sport und Digitalisierung schaffen wir neue innovative Perspektiven für wichtige Teile unserer Gesellschaft, zu der auch der Bildungsbereich zählt. Wir unterstützen deshalb Eltern und Lehrkräfte mit diesem qualitätsgesicherten Bewegungsangebot. Mit der Ermöglichung der täglichen Online-Sportstunde für alle Volksschulkinder in Österreich setzen wir neue Maßstäbe, die auch nach der Corona-Krise wegweisend sein können“, zeigt sich SPORTUNION-Präsident Peter McDonald überzeugt.

Insgesamt werden sechs „Bewegungspausen“ mit 15 Minuten am Vormittag und am Nachmittag angeboten, um Aufmerksamkeit und Konzentration zu fördern. Vier dieser Online-Einheiten sollten täglich absolviert werden, um den österreichischen und internationalen Bewegungsempfehlungen zu entsprechen. Diese werden von zertifizierten Übungsleiterinnen und Übungsleitern der SPORTUNION geführt und der Wissenschaft folgend auf 15-Minuten-Einheiten aufgeteilt. Damit ist erstmals die tägliche Turnstunde in digitaler Form österreichweit für alle Schulkinder während des Homeschoolings abrufbar unter www.sportunion.at/digitaleturnstunde.



