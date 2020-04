ONLINE EDITION ethnocineca Dokumentarfilmfestival

Wien (OTS) - Durchatmen und Dokumentarfilmkino genießen - diesmal in kompakter Online Edition von 7. bis 14. Mai auf www.ethnocineca.at. Während der Festivaltage werden acht Österreichpremieren aus dem ursprünglich geplanten Programm zum Jahresthema B R E A T H E präsentiert, die die Vielfalt ethnographischer und dokumentarischer Filme aufzeigen. Sie erzählen vom Warten und aktiven Handeln.

„Mit der weltweiten Ausbreitung von COVID-19 mussten auch wir die diesjährige Festivalausgabe von ethnocineca zum Thema BREATHE neu denken. Das Atmen, Durchhalten und Aufatmen ist mit dem Ausbruch von Corona jedoch auf allzu reale Weise in neuer Bedeutung in unser Leben getreten. Wir sind mit dem unheimlichen Paradoxon eines Planeten konfrontiert, der wieder zu atmen beginnt, während viele Menschen auf der ganzen Welt nach Luft ringen. Und das Durchatmen hat sich noch lange nicht eingestellt. Vielmehr benötigen wir alle in unserem Alltag nun einen langen Atem um gemeinsam durch diese Krise zu kommen. Es fühlt sich eigenartig an, dass wir lange vor Corona entschlossen hatten, uns heuer den Sinnen zuzuwenden und den großen Zukunftsfragen unserer schnelllebigen Zeit mit Ruhe zu begegnen. Um die Welt aus so vielen Perspektiven wie möglich zu erkunden, widmen wir uns daher jenen Filmen, welche uns durch ihre kunstvollen Gestaltungsweisen die brennenden Themen unserer Zeit in eindringlicher Form spüren lassen “ so die Festivalleitung Marie-Christine Hartig, Martin Lintner und Katja Seidel.

Online Edition

Acht Österreichpremieren, die vom Warten und aktiven Handeln erzählen, stehen auf dem Programm der Online Edition. Die acht FilmemacherInnen wählten politische und poetisch-sensorische Zugänge des Dokumentarfilms, um einerseits die menschliche Ausdauer in Zeiten politischer und ökologischer Umbrüche, bei Vertreibung und Flucht festzuhalten und andererseits der Beziehung des Menschen mit der Natur in alternativen Lebenspoesien Raum zu verleihen. Diese acht Filme bieten selbst in Bedrohungslagen einprägsam Beispiele für die Kraft und Schönheit der dokumentarischen Erzählkunst.

Von 7. bis 14. Mai werden die acht aus dem ursprünglichen Festivalprogramm ausgewählten Filme für ein nationales und internationales Publikum auf der Videoplattform Vimeo zur Verfügung gestellt.

Filme der Online Edition

A NEW ERA

Boris Svartzman | China, Frankreich 2019 | 72 Min. | OmeU

A New Era lässt uns am Schicksal von enteigneten Menschen teilhaben und dokumentiert ungeschönt und über lange Jahre deren Widerstand mit wenig Hoffnung auf letztlichen Erfolg.

Infos & Trailer: www.ethnocineca.at/a-new-era

CAMPO

Tiago Hespanha | Portugal 2019 | 101 Min. | OmeU

Campo reflektiert über das Wesen des Alltäglichen und des Transzendenten und lässt dank seiner impressionistischen Bilder die Realität und die Welt der Gedanken scheinbar ineinander verschwimmen.

Infos & Trailer: www.ethnocineca.at/campo

CENTURY OF SMOKE

Nicolas Graux | Laos, Belgien 2018 | 90 Min. | OmeU

Century of Smoke gewährt intime Einblicke in die gesellschaftliche Aporie der Lebensumstände der Protagonist_innen und erzeugt durch eine minimalistische Herangehensweise ein düsteres und kafkaeskes Bild eines sprichwörtlich am Rande des Erträglichen verlaufenden Lebens.

Infos & Trailer: www.ethnocineca.at/century-of-smoke



GHIACCIO – SWEEPING LIVES

Tomaso Clavarino | Italien 2019 | 70 Min. | OmeU

Ghiaccio – Sweeping Lives ist eine dramatisch spannende wie humorvoll unterhaltsame Chronik über das Warten, Hoffen und Träumen der zum Nichtstun verdammten MigrantInnen aus Afrika in Europa.

Infos & Trailer: www.ethnocineca.at/ghiaccio-sweeping-lives



NIMBLE FINGERS

Parsifal Reparato | Vietnam, Italien 2018 | 52 Min. | OmeU

Nimble Fingers enthüllt mithilfe von gezeichneten Animationen Schritt für Schritt die Grundlagen, auf denen die Produktionskette globaler Güter aufbaut, und offenbart Ängste und Träume von ausgebeuteten Arbeiterinnen.

Infos & Trailer: www.ethnocineca.at/nimble-fingers

QUICKSILVER CHRONICLES

Ben Guez, Sasha Kulak | USA, Russland 2019 | 75 Min. | OmeU

Quicksilver Chronicles geht der Frage nach, wie andere Lebensentwürfe in Zeiten des Neoliberalismus aussehen können und zeigt einprägsam die Kraft von Freundschaft und der Erinnerung an jugendlichen Enthusiasmus, der, geprägt vom Geist der 1970er Jahre, auch heute noch nachhallt.

Infos & Trailer: www.ethnocineca.at/quicksilver-chronicles

SOLO

Artemio Benki | Argentinien, Tschechien, Frankreich, Österreich 2019 | 85 Min.

Solo erzählt die einzigartige und doch universelle Geschichte eines von Perfektion und Kreativität getriebenen Menschen, der seine Kraft aus seiner eigenen Zerbrechlichkeit schöpft.

Infos & Trailer: www.ethnocineca.at/solo



SONGS THAT NEVER END

Yehuda Sharim | USA 2019 | 114 Min. | OmeU

Durch die direkte Interaktion zwischen dem Filmemacher und den Familienmitgliedern entwickelt sich in Songs that never End ein zutiefst menschliches Familienporträt, eine Geschichte vom (Nicht-)Ankommen und dem, was uns allen als Menschen gemein ist.

Infos & Trailer: www.ethnocineca.at/songs-that-never-end

Alle Details zum Online Filmprogramm finden Sie hier: www.ethnocineca.at/onlinefestival

Das ursprüngliche Gesamtprogramm, bestehend aus 50 Filmen und zahlreichen Rahmenveranstaltungen, können Sie ab heute hier nachlesen www.ethnocineca.at

Wettbewerbe

Die fünf Wettbewerbspreise werden auch in dieser besonderen Situation vergeben und auch die Preisgelder werden weiterhin ausgezahlt.

Neben dem österreichischen Dokumentarfilmpreis (ADA), dem internationalen Dokumentarfilmpreis (IDA) und dem Preis für den besten ethnographischen Film (EVA) werden in diesem Jahr auch die zwei Kurzfilmpreise (ISA und ESSA), ursprünglich Publikumspreise, von einer Jury vergeben. Die PreisträgerInnen werden am 11. Mai bekanntgegeben.

