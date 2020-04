NEOS Wien/Gara: Coronakrise als Chance gegen Impfmüdigkeit

Europäischer Impfwoche kommt heuer besondere Bedeutung zu

Wien (OTS) - In den letzten Wochen wurden einige Stimmen laut die sagen, dass ein normales Leben erst mit einem Impfstoff gegen Covid-19 wieder möglich sein wird. Damit macht die aktuelle Coronakrise deutlich, wie wichtig Impfungen für unsere Gesundheit und unser alltägliches Leben sind. Der diesjährigen europäischen Impfwoche kommt daher eine besondere Bedeutung bei der Sensibilisierung für das Thema zu.

„Jede Impfung ist entscheidend, nicht nur für die Gesundheit des Einzelnen, sondern für unser gesamtes Gesundheitssystem. Auch während der Coronakrise dürfen wir nicht auf wichtige Impfungen vergessen oder diese aufschieben. Wir müssen das aktuelle Bewusstsein dafür nutzen, um gegen die Impfmüdigkeit in der Bevölkerung vorzugehen. Die niedrigen Durchimpfungsraten bei Influenza sind erschreckend. Die letzte Grippesaison hat unsere Spitalsinfrastruktur auf eine zusätzliche Belastungsprobe gestellt. Ich habe schon im Dezember appelliert, bürokratische und finanzielle Hürden beim Impfen abzubauen, zuletzt mit einer Forderung für eine kostenlose Grippeimpfung für Kinder“, so Stefan Gara, Gesundheitssprecher NEOS Wien.

Von der Stadtregierung fordert der Gesundheitssprecher rasches Handeln, auch in Hinblick auf die Covid 19-Pandemie. „Die Stadtregierung hat angekündigt Wien als Produktionsstandort für Gesundheitsprodukte und Arzneimittel stärken zu wollen. Nun ist es an der Zeit, dass den Worten auch Taten folgen. Wien sollte daher jetzt in Verhandlungen mit Pharmaunternehmen treten und einen Plan ausarbeiten, um Wien als wichtigen europäischen Produktionsstandort für einen zukünftigen Covid 19-Impfstoff zu positionieren. Das wäre nicht nur gut, um die Stadt als Innovations- und Wirtschaftsstandort zu stärken, sondern würde auch Arbeitsplätze schaffen und die Verfügbarkeit an Impfstoffen erhöhen. Gerade beim Management von Impfstoffen hinkt Österreich nämlich international hinterher. Hier braucht es dringend ein koordiniertes Impfbestellwesen, wie in anderen Ländern bereits üblich.“

Rückfragen & Kontakt:

Neos – Klub im Wiener Rathaus

Presse

+43 664 8491544

Barbara.Sirucek @ neos.eu