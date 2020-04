Neuartige Online-Lernhilfen für Mathe und Deutsch für den Matura-Endspurt

LERNEN WILL MEHR! bietet mit Matura jetzt! neuartige Lernhilfen. Kommentierte Musterlösungen der letzten Jahre ermöglichen eine zielgenaue Vorbereitung auf die Matura 2020.

Wien (OTS) - Jetzt gibt es Klarheit: Die Matura 2020 findet schriftlich ab 25. Mai statt. Der Unterricht für die Maturaklassen startet mit 4. Mai. Damit stehen gerade einmal drei Wochen Face-to-Face-Betreuung zur Verfügung.

In dieser knappen Zeit müssen auch noch ausständige Schularbeiten und Tests geschrieben werden, um die letzte Klasse abschließen zu können. Der Unterricht wird in Turn- und Festsälen stattfinden, damit die Schülerinnen und Schüler nicht auf zu engem Raum zusammenkommen.

"Das sind natürlich alles andere als optimale Voraussetzungen für einen konzentrierten Endspurt zum großen Ziel Schulabschluss." , erklärt dazu Mag. Thomas Rott, Leiter Kreation, Marketing und IT. " Wir haben im LERNEN WILL MEHR!-Team überlegt, was wir tun können, um für diesen kurzen Zeitraum wirksame Hilfe anzubieten." , so Rott.

Kommentierte Matura-Musterlösungen für Deutsch und Mathe

Deutsch-Matura jetzt! und Mathe-Matura jetzt! heißen die neuen Lernhilfen von LERNEN WILL MEHR!. Sie erscheinen online und sind mittels Start-Code auf lernenwillmehr.at aktivierbar. In den Lernhilfen gibt es laufend neue, kommentierte Matura-Musterlösungen für die Fächer Deutsch (für alle Schulen) und Mathematik (für berufsbildende Schulen).

"So werden die Schüler/innen nicht mit zu viel Material auf einmal überhäuft, sondern können sich begleitend zur Matura-Vorbereitung immer wieder neue kommentierte Musterlösungen der vergangenen Jahre ansehen." , meint Rott dazu.

Ziel der Lernhilfen ist es, unter erschwerten Bedingungen beim Endspurt zum Schulabschluss entscheidende Lernfortschritte zu ermöglichen und wirksame Unterstützung zu bieten.

Mehr Information zu Bestellung und Aktivierung gibt es unter www.lernenwillmehr.at/matura-jetzt.

Über LERNEN WILL MEHR!

Hervorgegangen ist LERNEN WILL MEHR! aus dem Manz Verlag Schulbuch. Seit 2018 sind die neuen LERNEN WILL MEHR! Hölzel Lernservices Teil der größten österreichischen Druck- und Verlagsgruppe - der P&V Holding - und ein Schwesterunternehmen des traditionsreichen Ed. Hölzel Schulbuchverlags.

Seither positioniert sich LERNEN WILL MEHR! als Vorreiter beim Angebot moderner Lernservices und weitet sein gedrucktes und digitales Angebot laufend aus.



LERNEN WILL MEHR! ist mit rund 300 Lernmedien und umfassenden Lernservices Marktführer in den kaufmännischen Gegenständen am österreichischen berufsbildenden Schulmedienmarkt. Das Verlagsprogramm steht ganz im Zeichen von Bildung und Innovation: Über 100 Lernmedien werden jährlich aktualisiert oder neu entwickelt.

