Kein #HOMESCHOOLING ohne #HOMETRAINING - onlineturnstunde.at gestartet

Täglich kostenlose, angeleitete Live-Turnstunden im Wohnzimmer für Volksschulkinder & Teenager. Aktive Bewegte Pausen am Vormittag, Vereinsturneinheiten am Nachmittag.

Langenzersdorf/Wien (OTS) - Die einschneidenden Veränderungen durch Corona betreffen auch Schule und Sport. Nachdem Home-Schooling mittlerweile überall umgesetzt wird, gibt es bisher keinen Ersatz für schulischen Sportunterricht. Für viele Kinder heißt das: Turnstunde leider gestrichen.

Die Initiative onlineturnstunde.at bringt kostenlose Turnstunden inklusive ausgebildeter TrainerInnen direkt ins Wohnzimmer der Kinder. Entweder als klassische Turnstunde in Kleingruppen oder als Gruppenevent mit bis zu 10.000 TeilnehmerInnen bei den aktiven Bewegten Pausen. Die Turneinheiten sind methodisch altersgerecht strukturiert und werden Schritt für Schritt durch die TrainerInnen angeleitet. Dies und der Umstand, dass der Fokus auf dem Volksschulbereich liegt, stellt das Alleinstellungsmerkmal dieser Initiative dar. Alles was es braucht, ist ein internetfähiges Endgerät (Handy, Tablet, Laptop etc.) mit Webcam und ca. 2 Quadratmeter Platz.

Herausforderung Home-Schooling und Bewegungsmangel

Die aktuell turbulente Zeit stellt vieles auf den Kopf und viele vor große Herausforderungen. Während die Situation für Eltern eine Mehrfachbelastung bedeutet, leiden Kinder u.a. an Überforderung oder Langeweile und einem Überschuss an Energie. Aber was im Rahmen von Home-Schooling völlig vergessen wurde: Die schulische Bewegungsunterricht fällt komplett weg. Familien fehlt es oftmals an Ideen und Abwechslung bzw. auch am methodischen und fachlichen Wissen, vor allem für sinnvolle Übungen innerhalb der eigenen vier Wände.

Vielfältige und neue Bewegungsimpulse in angeleiteter Form

Die Initiative onlineturnstunde.at bietet online live seit kostenlose Bewegungseinheiten von ehrenamtlichen TrainerInnen für die Altersgruppen 6-10 Jahre und 10-14 Jahre angeboten. Dabei reicht die Palette von der täglichen Turnstunde (Mo – Fr jeweils nachmittags) bis zur Bewegten Pause (täglich ca. 15 Minuten am Vormittag). Das Ziel: Kindern vielfältige und altersgerechte Bewegungsimpulse geben, motivieren, Neues initialisieren aber auch soziale Interaktion zulassen.

„In unseren Live Aktiv-Einheiten werden maximal 3-4 neue Bewegungsideen vorgestellt. Langsam und im Tempo der Kinder.“, sagt Peter Rathammer MA., Gründer von onlineturnstunde.at, selbst Volksschullehrer, Lehrender für Bewegung/Sport an der Pädagogischen Hochschule Wien und Vater einer #homeschooling Tochter.

Bereits mehr als 1.000 Teilnehmer:



Seit Start der Initiative Anfang April wächst die Anzahl der Teilnehmern täglich. Mittlerweile nehmen Kinder und Jugendliche aus allen Bundesländern an den Einheiten teil.

"Die Aktion nützt die Verbreitungsmöglichkeiten des Internets, diversen Eklternforen und sozialen Medien. Der Zuspruch ist ungemein und zeit, dass die Idee der Live Online Einheiten für diese Altersgruppe richtig ist." (Peter Rathammer)

www.onlineturnstunde.at

