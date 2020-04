LR Schleritzko: Mitarbeiter des NÖ Landesstraßendienstes sind wertvolle Stütze in Corona-Krise

Mitarbeiter lieferten Schutzausrüstung oder unterstützen bei Grenzübergängen

St. Pölten (OTS/NLK) - Ihre eigentliche Aufgabe ist es, für Sicherheit und Befahrbarkeit auf Niederösterreichs Landesstraßen zu sorgen. „Diesen Auftrag haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NÖ Landesstraßendiensts unter geänderten Rahmenbedingungen auch in den letzten Wochen gut gemeistert. Unsere Mitarbeiter sorgen in dieser Situation aber nicht nur auf, sondern auch abseits der Straße für Sicherheit und helfen an den verschiedensten Stellen mit. Dafür ein herzliches Dankeschön“, so NÖ Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Insgesamt 113 Mitarbeiter des Straßendiensts sind etwa gemeinsam mit der Polizei, Soldaten des Bundesheers und Mitarbeitern der Bezirkshauptmannschaften an Grenzübergängen im Einsatz. „Sie unterstützen die Behörden dort bei administrativen Tätigkeiten und händigen etwa Grenzgängern die notwendigen Erklärungen aus. Sie haben aber auch für die notwendige Infrastruktur gesorgt, in dem etwa eine Rampe in Kleinhaugsdorf errichtet wurde, um die LKW besser abfertigen zu können, oder haben mobile Unterkünfte für Heer, Polizei und Bezirksverwaltungsbehörden errichtet“, erklärt der Landesrat.

Darüber hinaus hat der NÖ Landesstraßendienst nicht nur seine eigene Lager durchforstet und dem NÖ Landessanitätsstab 4.500 FFP3-Schutzmasken zukommen lassen. Im Auftrag der Gesundheitsbehörden wurde auch der Transport von Schutzausrüsten organisiert. „So wurden etwa aus Wien 1,5 Tonnen an Schutzgütern zum Landessanitätsstab nach St. Pölten transportiert oder auch Material vom Flughafen Wien-Schwechat zum Logistikzentrum der Landeskliniken in St. Pölten. 18.500 Schutzmasken wurden bereits vom Landesstraßendienst an Pflege-und Betreuungszentren des Landes, sozialmedizinische Dienste und weitere Sozialeinrichtungen verteilt. Derzeit werden nochmals fast 15.000 Schutzmasken ausgeliefert“, gibt Schleritzko eine Übersicht. Weitere Transportaufträge des Landessanitätsstabes sind bereits in Vorbereitung.

