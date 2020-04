Coronavirus – Klimaschutzministerium sichert Bahnverkehr zwischen Wien und Salzburg durch Notvergabe - LINK

Auftragsvolumen von 48,3 Millionen Euro für drei Monate – ÖBB und WESTbahn ab Montag im Halbstundentakt unterwegs – Gegenseitige Anerkennung von Tickets

Wien (OTS) - Um den Bahnverkehr zwischen Wien und Salzburg aufrechtzuerhalten, bestellt das Klimaschutzministerium ab kommenden Montag (20.4.2020) Zugverbindungen bei ÖBB und WESTbahn. Der Auftrag umfasst ein Volumen von 48,3 Millionen Euro für die kommenden drei Monate (40 Millionen ÖBB, 8,3 Millionen WESTbahn) und wird im Wege einer Notvergabe durchgeführt. Aufgrund der Coronakrise sind die Fahrgastzahlen auf der Weststrecke massiv zurückgegangen. Ohne Beauftragung durch das Ministerium hätten ÖBB und WESTbahn den Betrieb aus wirtschaftlichen Gründen einstellen müssen. „Die Bahn ist das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs in Österreich. Sie bringt Tag für Tag die Menschen an den Arbeitsplatz, die unser Land am Laufen halten. Wir stellen sicher, dass sich die Kundinnen und Kunden auch in Krisenzeiten darauf verlassen können“, so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. ****

Die Beauftragung durch das Ministerium bringt ab kommenden Montag Änderungen für Kundinnen und Kunden mit sich. Züge der ÖBB und der WESTbahn stellen ab dann in einem gemeinsamen Fahrplan Verbindungen im Halbstundentakt zur Verfügung. Erworbene Tickets – egal ob von ÖBB oder WESTbahn ausgestellt – werden für diesen Zeitraum in allen Zügen akzeptiert.

„In dieser für uns alle sehr schwierigen Situation, ist die Entscheidung ein wichtiger Schritt um auch weiterhin die Mobilität in Österreich gewährleisten zu können. Wir werden alles daransetzen, unsere Fahrgäste auch in Zukunft sicher, schnell und bequem an ihr Ziel zu bringen“, erklärt Andreas Matthä, CEO der ÖBB.

„Mit der Notvergabe reagiert das Klimaschutzministerium unbürokratisch und rasch auf die momentane Krise. Es hat dabei die Menschen im Fokus, damit sie gut und sicher im öffentlichen Verkehr unterwegs sein können, aber auch die Unternehmen, deren langfristiger Beitrag zu einer klimaschützenden Mobilität besonders wichtig ist“, sagt Erich Forster, CEO der WESTbahn.

SERVICE: Informationen zu den ab Montag gültigen Fahrplänen zwischen Wien und Salzburg stehen unter www.oebb.at und www.westbahn.at zur Verfügung.

