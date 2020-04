"ATV Österreich Trend": 41% der ÖsterreicherInnen sehen negative Folgen für Wirtschaft zu wenig berücksichtigt

Die ÖsterreicherInnen fühlen sich gut informiert und sind überzeugt, dass Österreich vieles besser macht als andere Länder. 37% meinen aber, es werde zu viel Angst verbreitet.

Wien (OTS) - Das Meinungsforschungsinstitut Peter Hajek Public Opinion Strategies hat im neuen „ATV Österreich Trend“ (807 ÖsterreicherInnen ab 16 Jahren) Themen und politische Botschaften in der Corona-Krise abgetestet („Stimmen Sie folgenden Aussagen zu oder nicht zu?“):

"Österreich macht in der Krise vieles besser als andere Länder": 87% stimmen zu vs. 8% stimmen nicht zu.

"Ich fühle mich ausreichend über die Maßnahmen und Regeln in der Krise informiert": 86% vs. 2%.

"Wir befinden uns in der schlimmsten Krise seit dem 2. Weltkrieg": 76% vs. 17%.

"Die möglichen negativen Folgen für die Wirtschaft finden derzeit zu wenig Berücksichtigung": 41% vs. 48%.

"Es wird zu viel Angst von der Politik und den Experten verbreitet": 37% vs. 58%.

"Die Polizei agiert derzeit nicht mit dem nötigen Augenmaß und straft zu viel": 27% vs. 60%.

Meinungsforscher Peter Hajek zu den Ergebnissen: „Die Bundesregierung macht in der Krise aus heutiger Sicht der WählerInnen sehr vieles richtig, die Botschaften werden gut angenommen, die Bevölkerung fühlt sich sehr gut informiert. Sorge bereitet den Befragten aber die möglichen negativen Folgen für die Wirtschaft. Nahezu jeder Zweite findet, dass diese derzeit zu wenig Berücksichtigung findet. Diesen Drahtseilakt – Schutz der Gesundheit bei gleichzeitiger Stützung der Wirtschaft und Sicherung von Arbeitsplätzen – versucht die Regierung seit 14. April. Am Ende des Jahres wird genau an dieser Schnittstelle der Erfolg oder Misserfolg der Regierung gemessen werden.“

Eine detaillierte Analyse aller Ergebnisse des aktuellen "ATV Österreich Trend" mit Peter Hajek diesen Sonntag bei "ATV Aktuell: Die Woche" um 22.20 Uhr bei ATV.

Der "ATV Österreich Trend" ist eine regelmäßige Meinungsumfrage von ATV, durchgeführt vom Meinungsforschungsinstitut Peter Hajek Public Opinion Strategies. Bei der aktuellen Umfrage wurden 807 wahlberechtigte Österreicher(innen) ab 16 Jahren zu politischen Themen befragt. Die Umfrage wurde zwischen dem 7. und 14. April 2020 durchgeführt, die maximale Schwankungsbreite der Ergebnisse liegt bei +/- 3,4 %. Der "ATV Österreich Trend“ wird seit Jänner 2009 regelmäßig erstellt und dient dazu, aktuelle Meinungen und Trends ablesen zu können.

