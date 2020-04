TV-Tipp: „Heilsame Trips - Drogen als Medizin“ (3sat, 22. April, 20.15 Uhr)

Vom FERNSEHFONDS AUSTRIA geförderte Doku über die Neuentdeckung verbotener Drogen für die Psychotherapie

Wien (OTS) - LSD, Psilocybin oder DMT sind in den meisten Ländern der Erde verboten. Doch in den vergangenen zehn Jahren haben Wissenschaftler die Wirkungsweise dieser Drogen erforscht und stellen sie vermehrt in den Dienst heilsamer Therapien. Die sogenannten psychoaktiven oder psychedelischen Substanzen können bei richtiger Anwendung helfen, Ängste oder Depressionen nicht nur zu verdrängen, sondern zu bekämpfen. Aber auch in der Suchttherapie können die Stoffe, die als klassische Suchtmittel gelten, als Schlüssel zu den Gründen von Suchterkrankungen genutzt werden.

Die vom FERNSEHFONDS AUSTRIA geförderte Dokumentation „Heilsame Trips - Drogen als Medizin“ aus der Produktion der Langbein & Partner Media zeigt an zwei Patienten die therapeutische Kraft psychoaktiver Substanzen als Ansatz zur dauerhaften Problemlösung anstelle einer rein symptomatischen Behandlung.

„Heilsame Trips - Drogen als Medizin“ zeigt 3sat am Mittwoch, dem 22. April um 20.15 Uhr. (Wir bitten zu beachten, dass derzeit Programmänderungen aus aktuellem Anlass immer möglich sind.)

Ein Foto der Produktion steht auf der Website der RTR-GmbH unter https://www.rtr.at/de/pr/PI04172020FFAT zum Download zur Verfügung.

Über den FERNSEHFONDS AUSTRIA

Der FERNSEHFONDS AUSTRIA, eingerichtet beim Fachbereich Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR Medien), ist die größte Förderstelle für Fernsehproduktionen in Österreich. Das von der Bundesregierung zur Verfügung gestellte Budget beträgt jährlich 13,5 Mio. Euro. Weitere Informationen über den FERNSEHFONDS AUSTRIA und Fördervoraussetzungen unter www.fernsehfonds.at.

