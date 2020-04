Sommerurlaub sicher in Österreich!

STUWO bietet Ferienunterkünfte im eigenen Apartment zum besten Preis.

Wien/Villach/Graz/Krems/Lambach (OTS) - Wer bereits in Vorfreude auf den Sommerurlaub nach schönen Alternativen zu Fernreisen sucht, wird hier fündig. STUWO bietet Selbstversorger Apartments ab 49€ pro Nacht für Familien und Aktivurlauber in den schönsten Regionen Österreichs.

Unser Bestreben ist es, dass Sie einen rundum schönen, leistbaren und vor allem erholsamen Urlaub bei uns verbringen und sich mit Freude an Ihre Sommerferien zurückerinnern , so STUWO Vorstand MMag. Florian Huemer.

Wir bieten Qualität zu erschwinglichen Preisen in attraktiven, heimischen Tourismusregionen. Ob in Villach, Lambach, Krems oder ein City-Trip nach Graz, in unseren Ferienwohnungen für bis zu 6 Personen können Sie Ihren verdienten Urlaub komfortabel und entspannt genießen , so STUWO Vorstand Mag. Diethard Hochhauser.

Entdecken Sie unsere modernen Apartments und buchen Sie noch heute Ihren Urlaub zum besten Preis-Leistungsverhältnis zwischen 1. Juli und 10. September 2020.

Inkludiert sind attraktive und kostenlose Freizeitangebote, wie unser hauseigener Fitnessbereich, Sauna, Fahrradabstellplatz, sowie superschnelles, unlimitiertes WLAN in allen Ferienwohnungen.

Jetzt reservieren unter www.stuwo.at/ferienwohnungen

Rückfragen & Kontakt:

STUWO Gemeinnützige Studentenwohnbau AG

Strozzigasse 6–8, A-1080 Wien

E-Mail: graz-ferien @ stuwo.at

villach-ferien @ stuwo.at; krems-ferien @ stuwo.at; lambach-ferien @ stuwo.at

www.stuwo.at/ferienwohnungen