BFI Wien: Photoshop und Indesign online lernen – jetzt mit kostenlosem Creative Cloud-Zugang

Für die Dauer der online abgehaltenen Lehrgänge erhalten die Teilnehmer kostenlosen Vollzugang zum Industriestandard der Kreativszene.

Wien (OTS) - Seit mittlerweile über 20 Jahren gibt es im Kreativbereich einen Namen, an dem es kein Vorbeikommen gibt, wenn es um Software für Einsteiger und Experten geht: Adobes Creative Cloud ist der Branchenstandard für Design, Web, Fotografie und Video.

Das BFI Wien bietet zahlreiche Online-Lehrgänge an, um sich Kompetenzen in Adobe Photoshop, InDesign oder Illustrator anzueignen oder mit diesen Werkzeugen den nächsten Schritt zum Traumjob in der Kreativszene zu gehen.

Beim BFI Wien erwartet die Kursteilnehmer dabei ein ganz besonderes Zuckerl: Sie erhalten für die Zeit der Ausbildung einen vollkommen kostenlosen Vollzugang zur Adobe Creative Cloud – also Photoshop, Indesign und Co. Somit können die Teilnehmer dem Unterricht nicht nur theoretisch folgen, sondern jederzeit auf ihrem eigenen Computer den Umgang mit den Industriestandards der Kreativszene erlernen.

Virtuell – und in gewohnter Qualität

„Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich dank unseres umfassenden E-Learning-Angebots ganz bequem von zu Hause aus für eine Karriere im Kreativbereich rüsten“, so BFI Wien Geschäftsführer Franz-Josef Lackinger. Und auch wenn der Unterricht im virtuellen Raum stattfindet, wird niemand alleine gelassen – „das gewährleistet unsere umfassende Begleitung per Videokonferenzen durch routinierte Trainerinnen und Trainer, die jahrelange Erfahrung aus der Praxis mitbringen.“

Die nächsten Kurse finden schon im April statt.

Adobe Photoshop – Grundlagen: Kursstart: 21.04.2020

Adobe Photoshop – Aufbau: Kursstart: 11.05.2020

Adobe Illustrator – Grundlagen: Kursstart: 27.04.2020

Adobe Indesign – Grundlagen: Kursstart: 05.05.2020

Adobe Indesign – Aufbau: Kursstart: 18.05.2020

Alle Informationen und die Anmeldemöglichkeit zu unserem Adobe-Portfolio finden Sie unter:

https://www.bfi.wien/ueber-uns/adobe-online-schulungen/

Informationen zum übrigen Bildungsangebot des BFI Wien finden Sie unter www.bfi.wien. Detailfragen beantwortet das BFI Wien Servicecenter unter information@bfi.wien

