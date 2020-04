Coronavirus – Deutsch: „Corona-Infokampagne und Stopp-Corona-App tragen ÖVP-Parteifarbe“ – Regierung verspielt Vertrauen

SPÖ-Bundesgeschäftsführer: „ÖVP-Stammspender sponsert App, ÖVP-Werbeguru mischt bei Infokampagne mit“

Wien (OTS/SK) - „Vertrauensaufbau geht anders“ – so kommentiert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch die vor kurzem bekanntgewordenen Entwicklungen rund um die Corona-Infokampagne und die „Stopp-Corona-App“ der Regierung. „Man sollte erwarten, dass bei der Infokampagne und der Stopp-Corona-App Unabhängigkeit und Transparenz groß geschrieben werden. Stattdessen weisen sowohl die Infokampagne, als auch die umstrittene App einen kräftigen ÖVP-Parteifarbenanstrich auf. Denn die App, für die die Kurz-Partei so die Werbetrommel rührt, wurde durch eine satte 2 Millionen-Spende eines ÖVP-Stammspenders und Versicherungskonzerns gesponsert, für den unter anderem der ehemalige ÖVP-Finanzminister und auch der jetzige Kanzler gearbeitet haben. Und bei der Corona-Infokampagne, die die ÖsterreicherInnen unabhängig und seriös informieren sollte, mischt ein ÖVP-Werbeguru mit, der sich selbst als ‚Kanzlermacher‘ bezeichnet. All das ist nicht dazu angetan, Vertrauen aufzubauen“, sagte Deutsch heute, Donnerstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer betonte weiters: „Vertrauen ist gerade in Krisenzeiten besonders wichtig. Doch die Kurz/Kogler-Regierung geht mit diesem hohen Gut sehr fahrlässig um. Die ÖsterreicherInnen haben die Regierung mit einem großen Vertrauensvorschuss bedacht und auch die Oppositionsparteien haben die Regierung in der Corona-Krise bei sinnvollen Maßnahmen unterstützt. Durch fragwürdige Vorgänge wie jene rund um die Infokampagne und die Stopp-Corona-App verspielt die Regierung dieses Vertrauen“, so Deutsch, der klarstellte, dass sichergestellt sein muss, dass die Infokampagnen der Regierung im Dienste seriöser, unabhängiger Information stehen und nicht für Parteipolitik und Günstlingswirtschaft missbraucht werden. (Schluss) mb/ls

