Wiener Staatsoper und ORF III spielen am 19. April für Österreich: Live-Konzert mit Stars wie Netrebko, Kaufmann, Flórez u. v. m.

ORF III, Ö1 und fidelio übertragen aus dem ORF RadioKulturhaus; RSO-Wien-Streichquartett und Staatsopern-Studienleiter musizieren

Wien (OTS) - „Wir spielen für Österreich“ heißt es am Sonntag, dem 19. April 2020. Im Rahmen der von ORF III Kultur und Information gemeinsam mit Ö1, dem ORF RadioKulturhaus und dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien gestarteten Kulturinitiative präsentieren ORF III, Ö1 und die Klassikplattform fidelio (www.myfidelio.at) um 20.15 Uhr den ersten von vorerst drei hochkarätigen Musikabenden live aus dem Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses. Diese stehen im Zeichen der Genres Oper, Operette und Musical und werden in Kooperation mit der Wiener Staatsoper (am 19. April), der Volksoper Wien (am 26. April) und den Vereinigten Bühnen Wien (am 3. Mai) realisiert. Die Konzerte werden als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand weltweit (Konzert vom 19. April) bzw. österreichweit (Konzerte vom 26. April und 3. Mai) via ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) bereitgestellt.

Das gemeinsam mit dem Haus am Ring gestaltete Auftaktkonzert glänzt mit beliebten Stars der Klassikwelt: Anna Netrebko mit Ehemann Yusif Eyvazov, Juan Diego Flórez, Valentina Nafornița, Tomasz Konieczny, Elena Maximova und Jongmin Park singen sowohl beliebte Arien des Klassik-Repertoires als auch eine persönliche musikalische Botschaft. Außerdem schicken Jonas Kaufmann, Piotr Beczala sowie Andreas Schager gemeinsam mit Ehefrau Lidia Baich musikalische Grüße per Video-Zuspielungen. Durch das Programm in ORF III führt „Erlebnis Bühne“-Moderatorin und -Kuratorin Barbara Rett, in Ö1 kommentiert Christoph Wagner-Trenkwitz. Es spielt ein Streichquartett des RSO Wien mit Konzertmeister Peter Matzka, Primgeigerin Jue-Hyang Park, Bratschist Martin Kraushofer und Cellistin Solveig Nordmeyer. Am Klavier begleitet werden die Solisten vom Pianisten und Musikalischen Studienleiter der Wiener Staatsoper, Jendrik Springer. Die Signation zur rund 75-minütigen Sendung gestaltet Filmemacher Georg Riha.

ORF-III-Programmgeschäftsführer Schöber: „Partner der heimischen Kunst- und Kulturszene“

„ORF III versteht sich seit Anbeginn als Partner der heimischen Kunst- und Kulturszene. Gerade in der aktuellen Krisenzeit ist es uns, gemeinsam mit unseren langjährigen Partnern aus dem ORF-III-Kulturbeirat, ein besonderes Anliegen, dem österreichischen Publikum – unter Einhaltung strengster Gesundheitsauflagen – mehrere unvergessliche Live-Konzerterlebnisse zu bieten“, sagt ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber. „Besonderer Dank geht an Christian Kircher und die Bundestheater Holding, Franz Patay von den Vereinigten Bühnen Wien sowie die mitwirkenden Intendanten und Direktoren Dominique Meyer, Robert Meyer und Christian Struppeck. Danken möchte ich aber auch dem großartigen ORF-III-Team sowie den Kolleginnen und Kollegen von RSO, RKH, der Konzernsicherheit, ORF-Technik und von Ö1, ohne deren tatkräftige Hilfe die Umsetzung dieser ORF-III-Initiative nicht möglich gewesen wäre“, so Schöber.

Staatsopern-Direktor Meyer: „Ein Zeichen der Hoffnung“

„In diesen Tagen, an denen wir leider keine Opernhäuser, Theater und Konzertsäle besuchen können, ist es schön, dass wir mit unseren langjährigen Partnern ORF und ORF III dieses Konzert auf die Beine stellen konnten. Ich freue mich, dass wir an diesem Abend gemeinsam mit wichtigen Künstlerinnen und Künstlern und ‚Erlebnis Bühne‘-Moderatorin Barbara Rett ein positives Zeichen der Hoffnung für alle Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber setzen!“, sagt der Direktor der Wiener Staatsoper, Dominique Meyer.

Netrebko und Eyvazov: „Hoffen, wir können den Menschen zu Hause eine kleine Freude machen.“

„Wir freuen uns sehr auf das Konzert am Sonntag. Wir vermissen das Publikum in dieser schwierigen Zeit und hoffen, wir können den Menschen zu Hause eine kleine Freude machen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Zeit vorüber gehen wird und freuen uns auf ein Wiedersehen in der Oper oder im Konzertsaal“, so Sopranistin Anna Netrebko und Tenor Yusif Eyvazov.

Flórez: „Zeigen, dass die Kunst immer lebendig ist.“

Startenor Juan Diego Flórez bringt das Anliegen des Konzerts so zum Ausdruck: „Die derzeitige Lage bedrückt uns Sänger und Musiker so wie alle Menschen auf der Welt schwer. Mit diesem Konzert suchen wir neue Formen und Wege, um zu zeigen, dass die Kunst immer lebendig ist und wir Künstler immer für die Menschen da sein werden!“, so Flórez.

Das Programm des Abends im Detail:

Das Programmbouquet des ersten „Wir spielen für Österreich“-Konzerts reicht von bekannten Opernarien und Klassikstücken bis zu ganz persönlichen musikalischen Botschaften der Künstlerinnen und Künstler. So präsentieren Anna Netrebko und Yusif Eyvazov gemeinsam „Non ti scordar di me / Vergiss mich nicht“ von Ernesto De Curtis. Netrebko singt außerdem das Morgenständchen „Mattinata / Morgenröte“ von Ruggero Leoncavallo und Sergej Rachmaninows „Son / Schlaf“, nach einem Gedicht von Heinrich Heine. Eyvazov stimmt die Arie des Nemorino „Una furtiva lagrima“ aus „L'elisir d'amore“ von Gaetano Donizetti sowie „L’Ultima Canzone / Das letzte Lied“ von Francesco Paolo Tosti an. Juan Diego Flórez gibt Franz Schuberts „An die Musik“ und „La mia letizia infondere“ aus Giuseppe Verdis „I Lombardi“ zum Besten. Sopranistin Valentina Nafornița singt die Juwelenarie der Marguerite „Oh Dieu! Que de bijoux! … Ah! Je ris de me voir“ aus Charles Gounods Oper „Faust“ und Sergej Rachmaninows „Zdes' khorosho / Wie gut ist es hier“. Ein weiteres Rachmaninow-Lied interpretiert Mezzosopranistin Elena Maximova mit „Ja zhdu tebja / Ich warte auf Dich“, außerdem aus Jacques Offenbachs „Hoffmanns Erzählungen“ die Arie des Nicklausse „C'est l'amour vainqueur“. Weiters kann sich das ORF-Publikum auf Bassbariton Tomasz Konieczny mit George und Ira Gershwins „Embraceable You“ und Stanisław Moniuszkos „Kozak“ sowie auf den südkoreanischen Bass Jongmin Park mit „Ideale“ von Francesco Paolo Tosti und „Auf der Wippe“ von Young-Shin Noh freuen.

In einer musikalischen Video-Botschaft aus Deutschland interpretiert Tenor Jonas Kaufmann das Wienerlied „In einem kleinen Café in Hernals“ von Hermann Leopoldi und Peter Herz, begleitet von Pianist Helmut Deutsch. Tenor-Kollege Piotr Beczala meldet sich aus seiner Heimat Polen mit der Arie des Grafen Ipanoff aus „Fedora“ von Umberto Giordano „Amor ti vieta“ und aus Niederösterreich senden Andreas Schager und Ehefrau und Geigerin Lidia Baich mit „You'll Never Walk Alone“ von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein musikalische Grüße.

