„Aktuell in Österreich Spezial: Ein Land, ein Team“ – ORF blickt wieder in die Bundesländer

Am 19. April um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Am 22. März 2020 und damit am Beginn der sich damals zuspitzenden Corona-Krise blickte „Aktuell in Österreich Spezial“ unter dem Titel „Ein Land, ein Team“ erstmals genau in die Bundesländer und stellte dabei jene Menschen, Initiativen und Unternehmen aus ganz Österreich in den Vordergrund, die über sich hinauswachsen und helfen, wo es nötig ist. Bis zu 1,022 Millionen Zuseherinnen und Zuseher waren damals am Nachmittag via ORF 2 dabei. Nun widmet sich eine weitere Spezialausgabe von „Aktuell in Österreich“ am Sonntag, dem 19. April, um 17.30 Uhr in ORF 2 der größten Gesundheitskrise seit Jahrzehnten aus der Sicht der Bundesländer.

Das Coronavirus hält Österreich weiter in Atem. Die „Aktuell in Österreich“-Moderatoren Gaby Konrad und Stefan Gehrer bieten mit zahlreichen Experteninnen und Experten und Live-Schaltungen zu Außenreporterinnen und -reportern einen Überblick über die Situation in den Bundesländern. Wie funktioniert das langsame Hochfahren der Wirtschaft? Wie ist die Lage in den Spitälern? Und wie ist die Stimmung in der Bevölkerung? „Aktuell in Österreich Spezial“ gibt die Antworten auf diese Fragen und zeigt, wie ein Land wieder Kurs aufnimmt auf dem Weg aus der Krise.

