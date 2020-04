"ATV Österreich Trend": Glaubwürdigkeit von Grünen dank Corona gestiegen

Wien (OTS) - Im Jänner meinten noch 41 Prozent, die Grünen hätten seit Regierungseintritt an Glaubwürdigkeit verloren, im April sind es nur mehr 34 Prozent. Die Arbeit der Bundesregierung wird von drei Viertel positiv bewertet. NEOS beste Oppositionspartei.

Das Meinungsforschungsinstitut Peter Hajek Public Opinion Strategies hat den neuen „ATV Österreich Trend“ unter 807 ÖsterreicherInnen ab 16 Jahren durchgeführt.

Die Glaubwürdigkeit der Grünen wurde durch das Management in der Corona-Krise gestärkt. 34 Prozent der befragten ÖsterreicherInnen sind der Meinung, die Grünen hätten seit Regierungseintritt an politischer Glaubwürdigkeit verloren, 58 Prozent sind gegenteiliger Meinung. Insbesondere die WählerInnen des türkisen Koalitionspartners sind vom Juniorpartner in dieser Frage überzeugt (27% vs. 65%). Auch die Grün-WählerInnen stehen felsenfest hinter der eigenen Partei (12% vs. 88%). Besonders kritisch zeigen sich hingegen die FPÖ-WählerInnen (72% vs. 15%).



„Die Grünen machen nun die Erfahrung, dass man als Regierungspartei Dinge mittragen muss, die man als Oppositionspartei noch kritisiert hat. Die massiven Eingriffe in die persönliche Freiheit der BürgerInnen, rechtlich ungenau formulierte Verordnungen oder die Medienförderung nach Maßgabe der Auflagenstärke wären früher für Kogler & Co ein No-Go gewesen. Derzeit kann es den Grünen aber egal sein. Die Zustimmung der Bevölkerung im Allgemeinen und der Grün-WählerInnen im Speziellen gibt ihnen Recht", sagt Meinungsforscher Peter Hajek.

Die Arbeit der Bundesregierung wird im Vergleich zum Jänner deutlich besser bewertet. Noch im Jänner waren 48 Prozent mit der Regierungsarbeit zufrieden und 41 Prozent unzufrieden. Nun sind 76 Prozent zufrieden, 21 Prozent unzufrieden. Der beste Wert den eine Regierung seit 2009 im "ATV Österreich Trend“ je erreicht hat.

Die Arbeit der Oppositionsparteien wird unterschiedlich bewertet. Während die Gesamtbevölkerung NEOS mit 41 Prozent positiv bewertet, sind es bei der SPÖ 34 Prozent und bei der FPÖ nur mehr 20 Prozent.

Eine detaillierte Analyse aller Ergebnisse des aktuellen "ATV Österreich Trend" mit Peter Hajek diesen Sonntag bei "ATV Aktuell: Die Woche" um 22.20 Uhr bei ATV.

Der "ATV Österreich Trend" ist eine regelmäßige Meinungsumfrage von ATV, durchgeführt vom Meinungsforschungsinstitut Peter Hajek Public Opinion Strategies. Bei der aktuellen Umfrage wurden 807 wahlberechtigte Österreicher(innen) ab 16 Jahren zu politischen Themen befragt. Die Umfrage wurde zwischen dem 7. und 14. April 2020 durchgeführt, die maximale Schwankungsbreite der Ergebnisse liegt bei +/- 3,4 %. Der "ATV Österreich Trend“ wird seit Jänner 2009 regelmäßig erstellt und dient dazu, aktuelle Meinungen und Trends ablesen zu können.

