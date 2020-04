Bauwert Projektmanagement entwickelt heute Bauprojekte für die Zukunft

Mit Leidenschaft und Begeisterung Herausforderungen lösen

Eine volldigitale Vernetzung und Menschen auf die man sich verlassen kann, sind für die Projektabwicklung in Zeiten höchster Herausforderungen enorm wichtig Bmstr. Ing. Gerald Nüssel, Geschäftsführer Bauwert Projektmanagement

Prozesse und Strukturen, z.B. für den zukünftigen Krankenhausbetrieb, müssen spätestens in der Planungsphase berücksichtigt werden Bmstr. DI (FH) Peter Köstenberger, Geschäftsführer Bauwert Projektmanagement

Wien (OTS) - Hoch aktiv ist das Bauwert Projektmanagement Team auch in der Corona Krise. Eine enge Vernetzung im Homeoffice und intensive Kommunikation mit Kunden und Auftragnehmern ist das Gebot der Stunde. Besonders im Bau-Projektmanagement von Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen ist eine agile Zeitplanung essentiell, da eine große Zahl an projektbeteiligten Firmen auf Baustellen koordiniert werden müssen. Gerade jetzt arbeitet das Bauwert Team mit Hochdruck daran bestehende Großprojekte nach der momentan verordneten Pause, nahe am ursprünglichen Zeitplan und den geplanten Kosten fertigzustellen.

Bei zahlreichen Bauprojekten werden derzeit umfangreiche Koordinations- und Planungsaufgaben erledigt. So stellt das Bauwert Team eine rasche Wiederaufnahme der Bautätigkeiten nach dem aktuellen „Lockdown“ sicher. „Eine volldigitale Vernetzung und Menschen auf die man sich verlassen kann, sind für die Projektabwicklung in Zeiten höchster Herausforderungen enorm wichtig“ , ist Gerald Nüssel, Geschäftsführer der Bauwert Projektmanagement überzeugt.

Auch im Angesicht des Risikos einer Covid-19 Infektion ist Expertise gefragt. So werden Peter Köstenberger und Gerald Nüssel mit ihrem Team über verschiedenste digitale Kanäle immer wieder in die Konzeption von Gesundheitsprojekten mit einbezogen. „Prozesse und Strukturen, z.B. für den zukünftigen Krankenhausbetrieb, müssen spätestens in der Planungsphase berücksichtigt werden“ , versichert Peter Köstenberger, Geschäftsführer der Bauwert Projektmanagement, als erfahrener Bauprogramm-Manager seinen Auftraggebern.

Komplexe Projekte brauchen ein starkes Team für eine schnelle und sichere Abwicklung. Bauwert Projektmanagement sichert die optimale Zusammenarbeit aller Beteiligten und sorgt damit für nachhaltige Zufriedenheit seiner Kunden.

