Vorstandswechsel bei der Austrian Anadi Bank

CEO Martin Rauchenwald verlässt das Unternehmen. Ein neuer Dreier-Vorstand aus dem Haus ist installiert.

Wien (OTS) - Der Vorstand der Austrian Anadi Bank ist gestern neu formiert worden. Martin Rauchenwald, der im Jänner 2020 zum CEO bestellt worden war, wurde aufgrund bestehender Interessenskonflikte von seinen Aufgaben als CEO entbunden. Der Aufsichtsrat hat GaneshKumar Krishnamoorthi, Mitglied des Vorstandes und verantwortlich für Retail Banking, Digital Banking sowie Innovation und Marketing, bis zur Ernennung eines neuen CEO zum interimistischen Vorsitzenden des Vorstandes ernannt. Ein Executive-Search Unternehmen wurde bereits mit der Neubesetzung der CEO-Position beauftragt. Franz Reif, Mitglied des Vorstandes und Chief Risk Officer, wird zum Chief Operations Officer bestellt. Ferdinand Wenzl, erfahrener Leiter der Risikoabteilung, wurde zum Mitglied des Vorstandes und Chief Risk Officer ernannt.

GaneshKumar Krishnamoorthi, Interims-Vorstandsvorsitzender: „In diesen außergewöhnlichen Zeiten der Corona-Krise möchte ich unserem Eigentümer für das Vertrauen danken, das er nicht nur in das Managementteam, sondern auch in die Austrian Anadi Bank als Partner für ihre Kunden in ganz Österreich setzt.“ Dr. Sanjeev Kanoria, Eigentümer und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates: „Ich unterstütze die Bank, ihr Management und ihre Mitarbeiter voll und ganz in diesen herausfordernden Zeiten, in denen die Corona-Krise großen Druck auf die Wirtschaft ausübt und viele Menschen vor enorme Schwierigkeiten stellt.“ Der Eigentümer der Austrian Anadi Bank ist außerdem entschlossen, der Bank frisches Kapital zuzuführen, sollte sie dieses brauchen.



Über Austrian Anadi Bank AG:

Die Austrian Anadi Bank AG ist eine österreichische, mobile Hybrid-Bank mit den Geschäftssegmenten Retail Banking, Corporate Banking und Public Finance. Mit ihrem einzigartigen Leistungsversprechen, das auf einem modernen Hybridansatz basiert, fordert die Anadi Bank traditionelle Bankmodelle heraus: Einerseits bietet sie persönliche Kundenbetreuung über einen Multi-Channel-Ansatz mit Filialen und einem Team von Customer Care Agents. Andererseits setzt die Anadi Bank auf einfach zu nützende digitale Services und entwickelt dazu ihre digitale Wertschöpfungskette laufend weiter. Als Hausbank zahlreicher KMUs in Handel, Industrie und Immobilien setzt das Institut die Vorteile seiner schlanken Struktur und hohen Entscheidungsgeschwindigkeit gezielt ein. Besonderen Fokus legt die Anadi Bank dabei als Produktspezialist auf smarte und maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen. An 15 Standorten in Kärnten, der Steiermark und Wien arbeiten mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ca. 56.000 Kundinnen und Kunden. Neben den Filialen bilden mobile Sales Units in Wien, der Steiermark und Kärnten kundennahe Vertriebsstützpunkte.

