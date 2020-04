"ATV Österreich Trend": Acht von zehn ÖsterreicherInnen sind mit der Demokratie zufrieden

Seit der letzten ATV-Umfrage-Welle im Jänner steigt die Demokratiezufriedenheit um satte 20 Prozentpunkte. Die Umfrage-Werte von Sebastian Kurz steigen in lichte Höhen.

Wien (OTS) - Das Meinungsforschungsinstitut Peter Hajek Public Opinion Strategies hat erneut den „ATV Österreich Trend“, eine Meinungsumfrage unter 807 ÖsterreicherInnen ab 16 Jahren durchgeführt.

Im Zuge des "ATV Österreich Trend" wurde die Demokratiezufriedenheit der österreichischen Bevölkerung erhoben. 78 Prozent der ÖsterreicherInnen sind aktuell sehr bis eher zufrieden. Im Vergleich zur letzten Umfragewelle ist das ein Anstieg von insgesamt 20 Prozentpunkten. Auch in der Wählerschaft zeigt sich ein mehrheitlich positives Bild: 94 Prozent der ÖVP-WählerInnen geben an, sehr bis eher mit der Demokratie zufrieden zu sein, 93 Prozent der Grün-WählerInnen, 74 Prozent der SPÖ-WählerInnen, 64 Prozent der NEOS-WählerInnen und 49 Prozent der FPÖ-WählerInnen schlossen sich dieser Meinung ebenfalls an. Meinungsforscher Peter Hajek analysiert die Ergebnisse folgendermaßen:

„Dass ÖVP und Grüne, sowie Bundeskanzler Kurz und Vizekanzler Kogler in lichte Höhen steigen bzw. sich verbessern, verwundert wenig. Dass die Demokratiezufriedenheit im Ausmaß von 20 Prozentpunkten steigt, ist dagegen außergewöhnlich. Das ist der höchste je gemessene Wert im ATV Österreich Trend seit 2009. Im Juli 2012 waren noch 61 Prozent der Bevölkerung mit der Demokratie in Österreich unzufrieden. Das Vertrauen in das demokratische System ist Ausdruck der Wertschätzung, wie die die Bundesregierung und staatliche Institutionen mit der Krise umgehen. Das ist es egal, ob in die persönliche Freiheit der Bürger massiv eingegriffen wird und es Kritik an fehlerhaften Verordnungen gibt.“

Die aktuellen Ergebnisse der Sonntagsfrage des "ATV Österreich Trend" zeigen die klare Führung der ÖVP mit Sebastian Kurz mit 46 Prozent und konnte den Vorsprung im Vergleich zum Jänner 2020 (40 Prozent) weiter ausbauen. 17 Prozent stimmen für die SPÖ mit Pamela Rendi-Wagner, 16 Prozent für die Grünen mit Werner Kogler, 10 Prozent für die FPÖ mit Norbert Hofer, 7 Prozent für die NEOS mit Beate Meinl-Reisinger und 3 Prozent für die DAÖ mit Heinz-Christian Strache.

Die ÖsterreicherInnen wurden im Rahmen der Kanzlerfrage gefragt, wem sie bei einer Direktwahl ihre Stimme geben würden. Auch hier ist Sebastian Kurz mit großem Abstand an der Spitze mit 62 Prozent (Vergleich Jänner 2020: 47 Prozent). Darauf folgt Werner Kogler mit 12 Prozent und Pamela Rendi-Wagner mit 11 Prozent. Im Jänner 2020 lag Werner Kogler bei den Umfrageergebnissen (12 Prozent) noch hinter Pamela Rendi-Wagner, die damit den zweiten Platz (14 Prozent) belegte. Aktuell stimmten 7 Prozent der ÖsterreicherInnen für Norbert Hofer, 5 Prozent für Beate Meinl-Reisinger und 2 Prozent für Heinz-Christian Strache.

Der "ATV Österreich Trend" ist eine regelmäßige Meinungsumfrage von ATV, durchgeführt vom Meinungsforschungsinstitut Peter Hajek Public Opinion Strategies. Bei der aktuellen Umfrage wurden 807 wahlberechtigte Österreicher(innen) ab 16 Jahren zu politischen Themen befragt. Die Umfrage wurde zwischen dem 7. und 14. April 2020 durchgeführt, die maximale Schwankungsbreite der Ergebnisse liegt bei +/- 3,4 %. Der „ATV Österreich Trend“ wird seit Jänner 2009 regelmäßig erstellt und dient dazu, aktuelle Meinungen und Trends ablesen zu können.

