„Wir spielen für Österreich“: ORF präsentiert ab 19. April drei Live-Musikabende mit Stars wie Netrebko, Kaufmann & Flórez

ORF-III-Initiative in Zusammenarbeit mit Wiener Staatsoper, Volksoper Wien und Vereinigte Bühnen Wien aus dem ORF RadioKulturhaus – RSO Wien musiziert

Wien (OTS) - Die Corona-Krise zwang das heimische Kunst- und Kulturschaffen zum Stillstand: Veranstaltungen wie Premieren oder Festivals wurden verschoben oder gar abgesagt, Opern, Theater und andere Kulturbühnen bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Nach der „Fidelio“-Inszenierung von Christoph Waltz als exklusive TV-Fassung im März präsentiert der ORF unter dem Motto „Wir spielen für Österreich“ ab 19. April 2020 drei weitere Live-Übertragungen hochkarätig besetzter und diesmal eigens für das Fernsehen kreierter Bühnenereignisse. Auf Initiative von ORF III Kultur und Information gemeinsam mit Ö1, dem ORF RadioKulturhaus und dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien wurden in Kooperation mit der Wiener Staatsoper, der Volksoper Wien und den Vereinigten Bühnen Wien TV-Konzepte für drei besondere Musikabende erarbeitet, die unter Einhaltung strengster Sicherheitsvorgaben sowie medizinischer Gesundheitskontrollen im ORF RadioKulturhaus stattfinden werden. Mit dabei sind Größen wie Anna Netrebko, Jonas Kaufmann, Juan Diego Flórez, Andreas Schager, Rebecca Nelsen, Melba Ramos, Ben Connor, Vincent Schirrmacher und Volksoperndirektor Robert Meyer.

Die Auftritte im Zeichen von Oper, Operette und Musical werden am Sonntag, dem 19. und 26. April sowie am 3. Mai, jeweils live um 20.15 Uhr im Rahmen von „Erlebnis Bühne“, kommentiert von Barbara Rett, in ORF III und via Klassikplattform fidelio (www.myfidelio.at) übertragen. Die ersten beiden Abende begleiten ein Ensemble des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien und ein Pianist der Wiener Staatsoper live. Ö1 sendet am 19. April ebenfalls live, kommentiert von Christoph Wagner-Trenkwitz. „Wir spielen für Österreich“ wird als Live-Stream via ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) landesweit bereitgestellt.

ORF-Generaldirektor Wrabetz: „Im Dienst der Kulturnation Österreich das scheinbar Unmögliche möglich machen.“

„Kultur lebt – auch in Zeiten von Corona und geschlossenen Opern, Theater und Konzertsälen. Unter dem Motto ‚Wir spielen für Österreich‘ bietet der ORF heimischen wie internationalen Stars der renommiertesten österreichischen Musiktheater die größte mediale Bühne des Landes – und seinem Publikum ein unvergleichliches Kulturerlebnis“, sagt ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz. „Es erfüllt mich mit Stolz und Freude, dass wir für diese exklusiven Musikabende Größen wie Anna Netrebko, Jonas Kaufmann oder Juan Diego Flórez gewinnen konnten. Mein Dank gilt allen Mitwirkenden und Partnern, die gemeinsam mit uns in dieser herausfordernden Ausnahmesituation im Dienst der Kulturnation Österreich das scheinbar Unmögliche möglich machen. Auf Basis der Erfahrungen mit den drei ersten Übertragungen aus dem RadioKulturhaus werden wir weitere Live-Musikabende unter dem Motto ‚Wir spielen für Österreich‘ gestalten“, so Wrabetz.

„Wir spielen für Österreich“: Drei glanzvolle ORF-Abende mit Oper, Operette und Musical

Den Auftakt der „Wir spielen für Österreich“-Reihe macht ein mit der Wiener Staatsoper gestalteter Abend mit beliebten Stars der Opernwelt: Anna Netrebko mit Ehemann Yusif Eyvazov, Juan Diego Flórez, Valentina Nafornița, Tomasz Konieczny, Elena Maximova und Jongmin Park singen sowohl populäre Arien des Klassik-Repertoires als auch jeweils eine persönliche musikalische Botschaft. Musikalische Grüße per Video-Zuspielungen schicken Jonas Kaufmann aus Deutschland, Piotr Beczala aus Polen sowie Andreas Schager mit Ehefrau Lidia Baich aus Niederösterreich. Durch das Programm führt in bewährter Weise ORF-Kulturlady Barbara Rett.

Es spielt ein Streichquartett des RSO Wien mit Konzertmeister Peter Matzka, Primgeigerin Jue-Hyang Park, Bratschist Martin Kraushofer und Cellistin Solveig Nordmeyer. Am Klavier begleitet werden die Solisten vom Pianisten und Studienleiter der Wiener Staatsoper, Jendrik Springer.

Der 26. April steht ganz im Zeichen der Operette: Stars der Volksoper Wien präsentieren einen musikalischen Abend mit populären Stücken der sogenannten leichten Muse. Die Publikumslieblinge Johanna Arrouas, Martina Mikelić, Rebecca Nelsen, Ursula Pfitzner, Melba Ramos, Ben Connor, Oliver Liebl, Carsten Süss und Vincent Schirrmacher singen Arien und Duette von Johann Strauß, Franz Lehár, Emmerich Kálmán und Ralph Benatzky. Volksopern-Direktor Robert Meyer gibt ein Couplet von Jacques Offenbach zum Besten und führt als Präsentator durch das Programm sowie in einem Beitrag hinter die Kulissen seines Opernhauses.

Am 3. Mai leisten die Musicalstars der Vereinigten Bühnen Wien ihren kulturellen Beitrag und sorgen mit den beliebtesten VBW-Musical-Balladen für einen stimmungsvollen Abend.

Die ORF-III-Kulturinitiative „Wir spielen für Österreich“ entstand mit maßgeblicher Unterstützung des ORF-III-Kulturbeirats, allen voran Christian Kircher, Geschäftsführer der Bundestheater Holding, Franz Patay, Geschäftsführer Vereinigte Bühnen Wien, und der amtierende Staatsopern-Direktor Dominique Meyer; weiters wurde das Projekt unterstützt von Volksopern-Direktor Robert Meyer und VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck.

