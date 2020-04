Österreichisches Unternehmen liefert Lösungen im Bereich TeleCare zur Unterstützung älterer Familienmitglieder in Isolation

Soziale Isolation? Nicht mit JAMES

Klagenfurt (OTS) - Ein Drittel aller über 65-Jährigen in Österreich lebt allein zuhause und ist daher nicht nur im Alltag, sondern ebenfalls in Notsituationen auf sich gestellt. Speziell in Krisenzeiten wie der aktuellen Coronavirus-Pandemie befinden sich die Angehörigen älterer Personen in ständiger Sorge und Alarmbereitschaft, zumal sie ihre Liebsten nicht besuchen dürfen. Genau hier hakt das österreichische IT-Unternehmen ilogs ein:

Mithilfe mobiler Endgeräte und innovativer Software wie der JAMES TeleCare-Lösung ermöglicht ilogs sowohl Privatpersonen als auch Betreuungseinrichtungen die Online-Durchführung von Besuchen sowie professionelle Pflegeleistungen per Video – wie z.B. Medikamentengabe.

ilogs healthcare – der Österreichische e-health Spezialist

Wissenschaft und Technik machen’s möglich

Bereits seit 2005 entwickelt das in Klagenfurt am Wörthersee situierte IT-Unternehmen ilogs healthcare mobile e-Health Softwarelösungen. Um die stetige Innovation ihrer Produktpalette garantieren zu können, arbeitet der e-health Experte mit internationalen Partnern und renommierten Forschungseinrichtungen zusammen. Seit 2012 forscht ilogs intensiv im Umfeld Active Assisted Living (AAL). Das Ergebnis: Die JAMES TeleCare Lösung für die online Betreuung von Pflegeempfänger*innen. Darüber hinaus ist ilogs das Unternehmen hinter MOCCA ONE, der marktführenden e-health-Software für professionelle Pflegedienste.

JAMES Station – Videotelefonie auch für ältere Menschen

Ausgestattet mit der smarten Software von ilogs, bietet die JAMES Station eine gute Antwort auf soziale Isolation bei alleinlebenden Senior*innen. Das Gerät erweist sich insbesondere in außertourlichen Situationen – wie der aktuellen Corona-Krise – in welchen Familienbesuche oder professionelle Betreuungen vor Ort nicht möglich sind, als innovative Lösungsstrategie.

„Gerade in der aktuellen Situation des verpflichtenden Abstands wird die soziale Isolation und Vereinsamung älterer Menschen zu einem großen Problem. Wir wissen, dass der soziale Kontakt und die Betreuung mit Systemen wie der JAMES TeleCare Lösung sehr gut unterstützt werden können“ , so Dr. Walter Liebhart, Geschäftsführer von ilogs healthcare.

Die JAMES Station lässt sozialer Isolation keine Chance und bietet speziell für ältere Menschen eine einfache Möglichkeit der Videotelefonie mit Angehörigen. Überdies können nach Bedarf weitere altersgerechte Funktionen wie Hilferuf, Erinnerungen zur Medikamenteneinnahme, einfacher Internetzugang oder Unterhaltung (Spiele, Nachrichten, Wetter, etc.) freigeschalten werden. Die JAMES Station kann auch von professionellen Organisationen wie der mobilen Hauskrankenpflege oder Alters- und Pflegeheimen genutzt werden.

JAMES Sicherheitsuhr – (Stil-)Sicher durchs Leben

Die smarte JAMES Sicherheitsuhr wurde speziell für die Bedürfnisse älterer Menschen entwickelt: Viele Senior*innen bestreiten ihren Alltag unbegleitet. Dieser Umstand führt häufig zu Verunsicherung beim Verlassen des Hauses und schränkt die Lebensqualität ein. Die JAMES Sicherheitsuhr ermöglicht Autonomie und Sicherheit auf Knopfdruck: Die spezialisierte SmartWatch assistiert bei tagtäglichen Aufgaben, ermöglicht Sprachnachrichten mit Familie und Freunden und holt im Bedarfsfall Hilfe. Als Teil der JAMES TeleCare Lösung unterstützt sie bis heute weltweit bereits tausende ältere Menschen.

