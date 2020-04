SCWP Schindhelm begleitet österreichweit ersten digitalen Notariatsakt

Erster Notariatsakt nach 4. COVID-Gesetz – Kurze Zeit nach Kundmachung der Verordnung

Linz (OTS) - Am Donnerstag den 09.04.2020 haben Dr. Franz Mittendorfer und Mag. Clemens Harsch, beide Rechtsanwälte und Partner bei SCWP Schindhelm, den österreichweit ersten Abschluss eines Notariatsakts nach dem 4. COVID-Gesetz über eine Anteilsabtretung an einer GmbH via Videokonferenz & Handysignatur begleitet. Die Beteiligten haben sich dabei unter anderem aus Los Angeles, Berlin und München zugeschaltet.

„Es freut uns, dass wir bereits wenige Tage nach Kundmachung der entsprechenden Verordnung die Möglichkeit hatten, mit der Verwendung von Videokonferenz & Handysignatur juristisch neue Wege zu beschreiten. Gegenwärtig ist es notwendig, im Rechtswesen alle technischen Möglichkeiten voll auszunutzen, um die bestmögliche Rechtspflege sicherzustellen. Das hat die Bundesregierung richtig erkannt und gut umgesetzt. Auch wenn ich mir persönlich gewünscht hätte, dass die Umstände, die diesen Fortschritt ermöglicht haben, andere wären, so ist diese Neuerung für das Rechtswesen als Ganzes dennoch ein großer und wichtiger Schritt nach vorn.“, so Dr. Franz Mittendorfer, Partner von SCWP Schindhelm am Standort Linz.

