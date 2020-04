AK Tirol: Hotspot auch für Beschäftigte in der Corona-Krise

Zangerl bilanziert: 46.084 Beratungen der AK Tirol für betroffene Mitglieder in den vergangenen vier Ausnahme-Wochen

Innsbruck (OTS) - Wenn unsere Arbeitnehmer und unsere Konsumenten Hilfe brauchen, ist die AK Tirol für sie da. „Wir beraten und helfen, wo und wann wir können – nahezu rund um die Uhr“, betont AK Präsident Erwin Zangerl. „Wir stehen unseren Mitgliedern in der Verantwortung, ihnen gilt unser vollster Einsatz! Das haben wir in den letzten vier Wochen unter Beweis gestellt: Mit 46.084 Beratungen kristallisierte sich Tirol auch für die Beschäftigten als Hotspot in der Corona-Krise heraus.“

„Vor vier Wochen musste die AK aus Sicherheitsgründen schließen. Dafür haben wir unsere Beratungsleistungen umso stärker auf telefonische und eMail-Anfragen fokussiert“, so der AK Präsident.

Die Fragen und Probleme waren vielfältigster Natur. Was verdient man bei Kurzarbeit? Welche Schutzmaßnahmen gelten für Schwangere während der Corona-Krise? Ich habe Probleme bei der Kreditrückzahlung, welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es? Was muss ich jetzt bei der Reisestornierung beachten?

„Die Corona-Krise hat die Menschen von heute auf morgen in Unsicherheit geführt: Sei es im Job, in Konsumfragen oder der eigenen finanziellen Existenz. Die AK hat daher innerhalb kürzester Zeit die Website jobundcorona.at mit den wichtigsten Fragen und Antworten aus dem Boden gestampft. Mehr als 5 Millionen Zugriffe aus ganz Österreich wurden hier registriert.“

46.084 Beratungen gesamt

Zangerl: „Die Bilanz nach knapp vier Wochen zeigt, dass der Bedarf an Informationen enorm ist. Sei es im Arbeits- und Sozialrecht oder beim Konsumentenschutz: Bis zum Osterwochenende haben die Experten der AK Tirol 35.082 Anfragen per Telefon und 11.002 eMail-Beratungen - insgesamt also 46.084 Beratungen - abgewickelt. Nach dem ersten Ansturm haben wir in den letzten Tagen bei den Anfragen zwar einen leichten Rückgang registriert, allerdings liegen die Beratungszahlen immer noch auf extrem hohem Niveau.“

Ausgewählte Zahlen

Bei Durchsicht einzelner Zahlen zeigt sich, dass die AK Juristinnen und Juristen in der Zeit vom 13. März bis zum Osterwochenende etwa allein im Arbeitsrecht und im Betriebsräte-Service 14.022 Anfragen per Telefon und weitere 4.181 per eMail abwickeln konnten. Im Konsumentenschutz wurden 2.932 Telefonate und 1.616 eMails, im Wohn- und Mietrecht 1.143 Telefonate und 209 eMails sowie im Sozialrecht 1.836 Anrufe und 177 eMails beantwortet. Außerdem haben die Steuerexperten für die Mitglieder bei der Arbeitnehmerveranlagung mehr als 1.000 Anfragen per Telefon oder eMail erledigen können. Aber auch in den Bezirken liefen die Telefone heiß: Allein in den neun AK Bezirkskammern wurde 8.867 Anrufern direkt weitergeholfen.

„Tirol war nicht nur bei der Zahl der Erkrankungen, sondern auch in puncto Betroffenheit der Beschäftigten, bedingt durch seine wirtschaftliche Struktur, der Hotspot in Österreich, wenn es um Betriebsschließung, Kündigung und Kurzarbeit ging,“ so Zangerl. „Wenn es schwierig wird, kann man sich immer auf die AK verlassen! Wir haben mit der derzeitigen Kurzarbeitsregelung sowie mit dem Härtefonds schon einiges für die arbeitenden Menschen im Land abfedern können, wir setzen uns als AK aber mit voller Kraft dafür ein, dass auch nach der Krise Gerechtigkeit herrscht, insbesondere dafür, dass Kosten und Lasten gerecht verteilt sind!“

