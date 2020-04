Das Popkulturmagazin The Gap unterstützt Kulturschaffende auch in Zeiten von Corona

Wien (OTS) - Den meisten KünstlerInnen bricht mit den Regelungen bezüglich der Corona-Pandemie ein Hauptkanal ihres künstlerischen Outputs und ihrer Einnahmequellen weg. Das Popkulturmagazin The Gap will Kulturschaffende in und aus Österreich auch in diesen schweren Zeiten unterstützen. Zum einen geht am heutigen Mittwoch, dem 15. April, der The Gap Kulturkalender mit den wichtigsten »Streaming-Events für dein kuratiertes Zuhause« online (https://thegap.at/kulturkalender). Hierfür können auch VeranstalterInnen und KünstlerInnen selbst ihre Events eintragen – ganz einfach unter https://thegap.at/veranstaltung-eintragen.



Schon seit Mitte März gibt The Gap außerdem seinen Instagram-Account an Kulturschaffende weiter, den diese mit ihrer Kunst bespielen und als Kanal zur Promotion ihrer Projekte nutzen können. In die Liste der bisherigen »Stay-Sane-Takeovers« reihen sich unter anderem Oehl, Miblu, Lou Asril, Anger und Farce. Hier können sich Kulturschaffende aller Sparten für einen Stay-Sane-Takeover bewerben: takeover @ thegap.at.



Auch die eben erschienene Ausgabe der zweimonatlichen Zeitschrift The Gap beschäftigt sich explizit mit heimischer Popmusik – aber nicht mit irgendwelcher, sondern mit den 100 besten österreichischen Popsongs aller Zeiten. Hierfür hat Österreichs ältestes bestehendes Printmagazin für Popkultur auch seine Vertriebswege an die aktuelle Situation angepasst: The Gap 180 wird zusätzlich zum eigenen Abo-Versand als Beilage zur Tageszeitung Der Standard – per Hauszustellung im urbanen Raum – distribuiert.

Für Neu-AbonnentInnen gibt es zudem ein eigenes Stay Sane Abo-Special: 6 Ausgaben zum Preis von EUR 9,90 statt EUR 21.

