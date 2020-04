FPÖ – Ecker an Maurer: Pfandleihhaus für armutsgefährdete Österreicher als Ratschlag ist komplette Themenverfehlung

Krude Ideen der grünen Klubobfrau in der Twitterblase

Wien (OTS) - Heftige Kritik übte heute die freiheitliche Frauen- und Seniorensprecherin NAbg. Rosa Ecker am - inzwischen auf Twitter gelöschten - Ratschlag der grünen Klubobfrau Sigrid Maurer: „Vor allem Alleinerziehende, aber auch Pensionisten sind in der derzeitigen Corona-Krise vor finanzielle Herausforderungen gestellt. Waren sie schon bislang oftmals von Armut bedroht, verschärft sich die finanzielle Situation derzeit sicherlich für viele - sei es, durch Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit, aber auch, weil die monatlichen Alimente nicht mehr zur Gänze zur Verfügung stehen. In der Schule wäre die wohl berechtigte Benotung dieses kruden Vorschlags mit Sicherheit mit ‚Setzen, nicht genügend‘ zu benoten.“

„Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass - wie von Maurer behauptet - armutsgefährdete Menschen sich wirklich mit dieser Forderung nach Öffnung der Pfandleihhäuser an die grüne Klubobfrau gewandt haben. Alleinerzieherinnen etwa werden wohl kaum wirklich diese Art von Reserven haben und Pensionisten, die armutsgefährdet sind, haben wohl ebenso keine derartigen Reserven. Sie werden wohl kaum - vor dem Hintergrund des historisch höchsten Goldpreises - ihre Eheringe versetzen. Ob hier mal wieder der ‚klassenkämpferische Kommunismus‘ in den Vordergrund drängt, sind die Grünen wirklich der Meinung, dass armutsgefährdete Menschen wertvolle Besitztümer haben, die sie ins Pfandleihhaus tragen können, um finanziell in dieser Zeit über die Runden zu kommen?“, fragte Ecker.

„Statt die Twitterblase mit solch kruden Ideen zu füllen, wäre diesen Menschen, die nunmehr nicht mehr wissen, wie sie bis zum Ende des Monats ihre laufenden Kosten bestreiten sollen, mehr geholfen, Anlaufstellen - wo es auch durchaus finanzielle Hilfe geben kann - zu veröffentlichen. Für mich ist dieser Vorschlag eine indirekte ‚Armutssteuer‘, die Regierung ist jedoch gefordert, für diese Gruppen aktiv Unterstützung zu bieten und nicht lapidar den Gang ins Pfandleihhaus als Lösung zu bieten“, betonte Ecker.

