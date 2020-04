Teva ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH spendet aktuell Medikamente zur Behandlung von COVID-19-Patienten.

Das Medikament mit dem Wirkstoff Hydroxychloroquin wird der Behandlung von ca. 5.000 schwererkrankten COVID-19 PatientInnen in Österreich dienen.

Wien (OTS) - ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH, die zum international führenden Konzern Teva gehört, spendet aktuell den Österreichischen Spitälern Medikamente für ca. 5.000 PatientInnen mit dem aus den Medien bekannten Malaria Wirkstoff Hydroxychloroquin zur Behandlung von schwererkrankten COVID-19-Patienten.

Bis heute gibt es kein Medikament, das spezifisch für die Behandlung der Lungenkrankheit COVID-19 entwickelt wurde. Der Wirkstoff Hydroxychloroquin, der sich zur Malaria-Prophylaxe und zur Behandlung von rheumatoider Arthritis, Lupus erythematodes und Photodermatosen weltweit bewährt hat, könnte einen Einfluss auf den Verlauf der Krankheit haben. ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH betont, dass es bisher noch keine groß angelegten Studien zur Wirkung von Hydroxychloroquin auf COVID-19 gibt. Bisher haben Wissenschaftler aus Frankreich Studien mit einer kleinen Zahl von Patienten durchgeführt, die Hinweise geben, dass sich der Wirkstoff auf die Virus-Erkrankung auswirken könnte. Großangelegte randomisierte Studien fehlen allerdings noch.

Mit der Medikamentenspende will ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH, so Geschäftsführer Mag. Elgar Schnegg, während der Corona-Pandemie einen Beitrag zur Behandlung von schwererkrankten Patienten und zur wissenschaftlichen Erforschung von Therapieoptionen bei COVID-19 beitragen.

Die Verteilung der Hydroxychloroquin-Tabletten erfolgt im Rahmen des Arzneiwareneinfuhrgesetzes in Abstimmung mit dem BASG. Die von ratiopharm zur Verfügung gestellten Medikamente sollen bei schwerkranken und hospitalisierten Patienten zum Einsatz kommen.

Über ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Die Marke ratiopharm ist seit 1958 (damals noch Ludwig Merckle Ges.m.b.H) erfolgreich am österreichischen Pharmamarkt vertreten. Am Standort Österreich sind wir auf den Vertrieb von Generika, forschungsintensiven Biologicals, Originalpräparaten sowie OTC Produkten spezialisiert. Unser Sortiment deckt nahezu alle Anwendungsgebiete ab und ist eines der größten und umfangreichsten im österreichischen Markt. Mit dem Slogan „Gute Preise. Gute Besserung“ oder „da gibt’s doch was von ratiopharm“ hat es die ratiopharm-Marke zum Status eines Klassikers gebracht. https://www.ratiopharm.at/

Teva Global

Seit dem Jahr 2010 ist ratiopharm Teil des weltweit tätigen pharmazeutischen Konzerns Teva Pharmaceutical Industries Ltd., dem Weltmarktführer unter den Generikaunternehmen. Zusammen sind Teva und ratiopharm die Nummer eins auch am europäischen Generikamarkt. Durch die Integration in den internationalen Verbund wird der Arzneimittelnachschub der ratiopharm deutlich gestärkt.

Unser Anspruch im Konzern ist, uns für die Verbesserung der Gesundheit und den Zugang zu hochwertiger Gesundheitsversorgung einzusetzen. Dafür bieten wir tagtäglich 200 Millionen Menschen in 100 Märkten patientenorientierte Gesundheitslösungen von höchster Qualität an. Gerade vor diesem Hintergrund nimmt das Thema „Verantwortung“ für uns einen wichtigen Stellenwert ein und umfasst das Engagement im sozialen wie im ökologischen Bereich. Mit der Philosophie, qualitativ hochwertige Medikamente preisgünstig anzubieten, trägt das Unternehmen erheblich zur Kostensenkung des Gesundheitssystems bei. https://tevapharm.com/

