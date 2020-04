P&I mit neuem Führungsduo in Österreich: Sandor Andorko und Markus Fandler übernehmen die Geschäftsleitung in Österreich

Wien (OTS) - Die P&I GmbH, eine Tochter der P&I AG mit Sitz in Wiesbaden, hat ein neues Führungsduo in Österreich bestellt. Mit 1. April 2020 werden ab sofort zwei Branchenkenner, Sandor Andorko (33) und Markus Fandler (39), für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens verantwortlich zeichnen.

Sandor Andorko wechselt von SAP zur P&I, wo er zuletzt als Chief Business Officer für die Geschäftsplanung sowie die operative Durchführung des Strategie- und Performance-Managements verantwortlich war. Herr Andorko hat unter anderem mit einem Bachelor of Science an der Hawaii Pacific University abgeschlossen. Markus Fandler, seit 2016 Leiter der Operativen IT in der PORR AG, war für den IT- und Datacenter-Betrieb sowie große Teile der Digitalisierungsoffensive verantwortlich. Davor war er in unterschiedlichen Positionen bei der P&I tätig und bringt viel Erfahrung in der HR-Branche mit. Markus Fandler hat einen MBA mit Spezialisierung Projekt Management.

Mit Sandor Andorko und Markus Fandler konnte die P&I ein dynamisches, top motiviertes Führungsduo gewinnen.

Über P&I Personal und Informatik AG

P&I wurde 1968 gegründet und erweist sich durch seine cloudbasierten HR-Softwarelösungen als Innovationstreiber auf dem Gebiet der HR-Technologie. Neben einem breiten und diversifizierten Kundenstamm und beständigem Umsatz- und EBITDA-Wachstum seit über 10 Jahren zeichnet sich P&I insbesondere durch ihr skalierbares Geschäftsmodell aus. Das Unternehmen hat seine F&E-Kompetenzen über die letzten Jahre erheblich ausgeweitet, unter anderem durch die Eröffnung eines neuen Entwicklungsstandorts in Griechenland in 2017. Durch die zusätzlichen Kapazitäten konnte P&I eine integrierte Software-as-a-Service- (SaaS) Lösung in den Markt einführen, welche die Digitalisierung und Automatisierung auch komplexer HR-Prozesse vorantreibt. P&Is moderne HR-Plattform bedeutet entsprechend ein komplett neues Erlebnis für den Benutzer und bietet dem Kunden erheblichen Mehrwehrt. P&Is neue Vertriebsstruktur konnte den Kundenstamm auf mehr als 15.000 Endkunden erhöhen, die von kleinen und mittelständischen privaten Unternehmen (KMU) bis hin zu Großunternehmen und dem öffentlichen Sektor zuzurechnenden Organisationen aller Größen reichen, hauptsächlich in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich (DACH).

