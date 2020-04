Mit Channel Financing wird Hardware zum Service

Ingram Micro bietet Technologie & Finanzierung aus einer Hand

Wien (OTS) - Angesichts der aktuellen, wachsenden wirtschaftlichen Turbulenzen gewinnt das Bewahren von finanzieller Stabilität und Liquidität an Bedeutung. Mit dem neuen Angebot „Channel Financing“ setzt ITK-Marktführer Ingram Micro am Projektbeginn an und unterstützt seine Partner bei der Finanzierung ihrer Projekte bzw. der ihrer Kunden und bietet somit eine 360°-Lebenszyklus-Unterstützung an.



Unternehmen sind gefordert, ein diszipliniertes Kostenmanagement und eine enge Liquiditätskontrolle umzusetzen, um langfristig handlungsfähig zu bleiben. Technologien unterliegen einer schnellen Weiterentwicklung mit entsprechend hoher Abschreibung. Gekaufte Hardware stellt kaum mehr eine Wertanlage dar. Marktumfelder ändern sich schnell, was ebenso flexible Anpassungen in den verwendeten Technologien notwendig macht. Mit Channel Financing schafft Ingram Micro maßgeschneiderte Finanzierungsmodelle. Reseller können Hardware, Software und eigene Services so bündeln, wie es das Projekt erfordert, und dies ihren Kunden über kostengünstige Ratenmodelle berechnen. Die Finanzierung von Non-IT, z. B. kompletter Arbeitsplätze, wird ebenso möglich.



„Die Sprache aus der Finanzwelt mit der der Technologie zu vereinen, stellt einen wesentlichen Erfolgsfaktor dar, um die bestmögliche Finanzierungslösung für ein Projekt zu erarbeiten. Unsere Partner können mit uns über die Beschaffung von IT sprechen, wir beraten sie aber auch zur finanziellen Umsetzung ihrer Projekte“ , betont Markus Gubler, verantwortlich für Channel Financing bei Ingram Micro Österreich. „Wir arbeiten mit namhaften internationalen sowie lokalen Finanzierern zusammen, um Reseller individuell und flexibel zu beraten. Die Kooperationspartner wurden so ausgewählt, dass Projekte jeglicher Größenordnung abgedeckt und auch komplexe Projekte mit Multi-Vendor-Mix bzw. einem Mix aus Hardware, Software und Services solide finanziert werden können“, ergänzt er.



Flexibilität und Transparenz

Ingram Micro garantiert dabei volle Einbindung der Reseller in den Finanzierungsprozess. Der Leasinggeber etwa informiert den Reseller, wenn der Vertrag beim Endkunden ausläuft. Neue Investitionen können somit bereits vor Leasingende besprochen und weitere Schritte geplant werden.



Der ITK-Marktführer bietet mit seinem neuen Service eine 360°-Lebenszyklus-Unterstützung: Diese reicht von Abholung der „End-of-Lease“-Ware über zertifizierte Datenlöschung bis zur Verwertung der Altware.



Hier finden Sie alle Informationen:

https://at.ingrammicro.eu/channelfinancing





