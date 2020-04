Wirecard gewinnt wachstumsstarke türkische Streaming-Plattform S Sport Plus als Neukunden und wickelt künftig alle Zahlungen ab

Aschheim (München) (München) (ots) - Wirecard, der weltweit führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, hat die türkische Sport-Streaming-Plattform S Sport Plus als Kunden gewonnen. Im Rahmen der Zusammenarbeit wickelt Wirecard sämtliche Zahlungen ab, die auf der S Sport Plus-Plattform stattfinden. Dies beinhaltet sowohl Bezahlvorgänge bei der Anmeldung von Neukunden als auch wiederkehrende Abonnement-Zahlungen.

"Das Streaming von Sportinhalten wird immer beliebter. Es ist wichtig, dass wir unseren Kunden nicht nur den besten Streaming-Service, sondern auch das bestmögliche Anmelde- und Zahlungserlebnis bieten", sagt Ozgur Oguz, Project Manager bei S Sport Plus. Dabei leistet die Technologie von Wirecard einen wichtigen Beitrag. "Streaming-Kunden wollen direkt zu ihren Lieblingsinhalten gelangen, und das bedeutet, dass es keine Unterbrechungen oder Verzögerungen im Zahlungsprozess geben darf", ergänzt Burhan Eliacik, General Manager Turkey bei Wirecard. "Wir freuen uns, einer so beliebten und erfolgreichen Marke wie S Sport Plus unser Zahlungs-Know-how und unsere Technologie anbieten zu können."

S Sport Plus gehört als Tochtergesellschaft zur renommierten Saran Group, einem der international führenden Unternehmen für die Verbreitung von Medieninhalten. S Sport Plus bietet monatlich mehr als 300 Stunden Live-Streaming sowie zahlreiche On-Demand-Inhalte. Nutzer können beispielsweise die Premier League, NBA, F1, Bundesliga, UFC und viele andere Sportereignisse verfolgen. Das Unternehmen hat vor kurzem sein Inhaltsportfolio durch das Angebot zusätzlicher Sportdokumentationen, Action- und Sportfilme erweitert, um der steigenden Nachfrage der Benutzer nach Online-Inhalten gerecht zu werden.

Die Kooperation zwischen S Sport Plus und Wirecard bietet für beide Unternehmen weiteres Potenzial, die Nutzerbindung der S Sport Plus-Kunden zu erhöhen. "Wir freuen uns auf die Ausweitung unserer Zusammenarbeit bei zukünftigen Zahlungsprojekten, einschließlich der Entwicklung von Loyalty-Lösungen", sagt Burhan Eliacik. "Mit Wirecard haben wir einen Partner mit lokaler Expertise, aber auch weltweiter Erfahrung im Zahlungsverkehr gefunden, eine ideale Kombination für unsere ständig wachsende Plattform. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit", fügt Ozgur Oguz hinzu.

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment und Risk, Retail und Transaction Banking, Loyalty und Couponing, Data Analytics und Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (online, mobil, POS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen für alle wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerke. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Erfahren Sie mehr unter www.wirecard.com.

Über S Sport Plus:

S Sport Plus, der erste reine Sport-Videodienst der Türkei, bietet monatlich mehr als 300 Stunden Live-Streaming zusammen mit verschiedenen On-Demand-Inhalten. Die Nutzer können international bekannte Premium-Sportorganisationen wie die Premier League, NBA, F1, Bundesliga, UFC sowie viele andere Sportereignisse jederzeit und überall auf verschiedenen Geräten verfolgen. Der Dienst bietet zahlreiche wichtige Streaming-Funktionen, darunter bis zu 4 gleichzeitige Live-Streaming-Bildschirme, Pause- und Catch-up-TV und datenfreundliche Anzeigeoptionen. Der Dienst hat vor kurzem sein Inhaltsportfolio durch das Angebot zusätzlicher Sportdokumentationen, Action- und Sportfilme erweitert, um der steigenden Nachfrage der Benutzer nach Online-Inhalten aufgrund der COVID-19-Einschränkungsmaßnahmen gerecht zu werden.

