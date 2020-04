Jahresergebnis 2019: Montana Tech Components AG mit Rekordzahlen

Umsatzplus und gestiegenes EBITDA-Ergebnis stehen für das erfolgreichste Geschäftsjahr bis dato.

Wien (OTS) - Die MONTANA Gruppe von Mehrheitseigentümer Michael Tojner (VARTA AG, Aluflexpack AG, ASTA, UAC, Alu Menziken und Alpine Metal Tech) verzeichnet im heute veröffentlichten 4. Quartalsbericht einen deutlich gestiegenen Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2019 von 1,353 Mrd. Euro (+11,1 % im Vergleich zum 31. Dezember 2018).

Mit einem bereinigten EBITDA von 198 Mio. Euro erzielte die MONTANA Gruppe das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte. Das bereinigte EBIT 2019 betrug € 97,5 Mio. Die bereinigte EBITDA-Marge 2019 betrug 14,6% (2018/Q4: 12,2%) und die bereinigte EBIT-Marge 7,2% (2018/ Q4: 6,9 %).

Das Geschäftsjahr 2019 stellt auch im Hinblick auf die Investitionstätigkeit der MONTANA Gruppe einen Meilenstein dar. Mit den Investitionen in hochkompetitive Standorte, zusammen mit der Innovations- und Qualitätsführerschaft der einzelnen Divisionen der MONTANA Gruppe wurde sichergestellt, dass die MONTANA Gruppe auch in schwierigerem Umfeld ein attraktiver Lieferant bleibt.

Die zu erwartenden Auswirkungen aus der COVID-19-Krise werden Teile der MONTANA Gruppe im Wachstum dämpfen, wobei zu erwarten ist, dass die diversifizierte Ausrichtung die möglichen Einbußen abfedert bzw. ausgleicht.

Alle Detailinformationen sind im aktuellen Finanzbericht der Montana Tech Components AG online zu finden:

https://www.montanatechcomponents.com/de/investor-relations

Über MONTANA Tech Components AG

Montana Tech Components AG ist als technologie- und innovationsorientierte Industriegruppe in den Wachstumsbereichen Luftfahrt, Energiespeicherung, Metallurgie und industrielle Komponenten tätig. Die einzelnen Konzerngesellschaften nehmen in ihren globalen Märkten eine führende Position ein. Durch Fokussieren auf ausgewählte Schlüsseltechnologien und kontinuierliche Innovationen verfolgt Montana Tech Components in ihren Divisionen – Aerospace Components, Energy Storage (VARTA AG) und Industrial Components (Aluflexpack AG) – eine nachhaltige Wachstumsstrategie. Mit aktuell 9.600 Mitarbeitern an weltweit 53 Standorten weist Montana Tech Components AG eine hohe Profitabilität auf.

Rückfragen & Kontakt:

Tel: +43 – 1 – 961 0692



Email: ir @ montanatechcomponents.com



www.montanatechcomponents.com