Leukämiehilfe Österreich: Von der Couch zum Lebensretter!

Durch ein Typisierungsset von zuhause aus registrieren lassen und vielleicht bald ein Leben retten

Hard/Vorarlberg (OTS) - Man kann ja über die Digitalisierung und die moderne Technik sagen, was man will. Aber gerade in Zeiten von Ausgangssperren und Veranstaltungsverboten ist der Verein "Geben für Leben - Leukämiehilfe Österreich" froh über diese neuen Möglichkeiten der Spendergewinnung.

Denn immer mehr potentielle Lebensretter nutzen die Möglichkeit einer Registrierung über das Internet. Gesunde Menschen zwischen 17 und 45 Jahren können sich nämlich online ein Typisierungsset zuschicken lassen und die Testung bequem von zuhause aus durchführen.

Und das kann Leben retten! Wie zum Beispiel das des kleinen Leonhard (3), für den Geben für Leben bereits seit über einem Jahr fieberhaft nach einem lebensrettenden Stammzellspender sucht.

Übrigens: Auch die dringend benötigten Geldspenden können sicher über die Homepage erfolgen. Und eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus stellt zu diesem Zeitpunkt kein Hindernis für eine Typisierung dar!

Werden Sie zum Lebensretter! JETZT TYPISIERUNGSSET ANFORDERN!

Rückfragen & Kontakt:

Geben für Leben - Leukämiehilfe Österreich

Heimgartstraße 3/4

6971 Hard

URL: www.gebenfuerleben.at

Mail: info @ gebenfuerleben.at

Tel.: +43-5574-63266

Fax.: +43-5574-63266-4