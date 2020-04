Psychologische Hilfe in Zeiten der Corona-Pandemie: BÖP, ÖGK, SVS und BVAEB starten Kooperation im Sinne der österreichischen Bevölkerung

Helpline für psychologische Notfälle wird deutlich ausgeweitet

Wien (OTS) - Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ist auch der Bedarf an psychologischer Hilfe massiv gestiegen. Um diesen Bedarf rasch, niederschwellig und kompetent zu decken, haben der Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP), die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), die Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen (SVS) und die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) nun eine Kooperation gestartet. Im Rahmen dieser wird jetzt die Erreichbarkeit der BÖP-Helpline noch einmal für den Zeitraum von drei Monaten deutlich ausgebaut.



Ziel dieser Erweiterung ist es, noch mehr Menschen als bisher in psychischen Akutsituationen zu entlasten und professionelle Hilfe anzubieten. Ab sofort sind PsychologInnen an der BÖP-Helpline von Montag bis Sonntag von 9 bis 20 Uhr telefonisch (01/504 8000) oder per Mail (helpline @ psychologiehilft.at) erreichbar. Das Angebot ist anonym und für jede/n kostenlos zugänglich.



Sämtliche Krankenversicherungsträger Österreichs haben rasch und unbürokratisch reagiert und den dafür vorgesehenen Kostenanteil übernommen. Somit ist es seit Ostermontag möglich, Menschen, die dringend psychologische Unterstützung benötigen, diese an sieben Tagen in der Woche einfach und kostenlos anzubieten. Dieses Service ist für den Zeitraum bis 12. Juli 2020 anberaumt.

Rückfragen & Kontakt:

Berufsverband Österreichischer PsychologInnen

Dana M. Müllejans, B.Sc., MA (Leiterin PR & Kommunikation)

Tel. 0660/91 33 256

muellejans @ boep.or.at

www.boep.or.at



Österreichische Gesundheitskasse

presse @ oegk.at

www.gesundheitskasse.at/corona



SVS

newsroom @ svs.at

www.svs.at/corona



BVAEB

oea @ bvaeb.sv.at

www.bvaeb.sv.at