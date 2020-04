FINAL FANTASY VII REMAKE: Rollenspiel-hit Ab Sofort Erhältlich

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Internationale Presse feiert das PS4-Comeback der RPG-Legende

Square Enix freut sich bekannt zu geben, dass FINAL FANTASY VII REMAKE, eines der meist erwarteten Videospiele aller Zeiten, ab sofort weltweit für PlayStation 4 erhältlich ist.

FINAL FANTASY VII REMAKE nimmt die Spieler mit in eine Welt, in welcher der undurchsichtige Shinra-Konzern die Lebenskraft des Planeten kontrolliert. Cloud Strife, ein ehemaliges Mitglied der Eliteeinheit SOLDAT und jetzt ein Söldner, hilft einer Widerstandsgruppe namens Avalanche in ihrem Kampf gegen Shinras erdrückende Macht.

FINAL FANTASY VII REMAKE wurde mit der modernsten Technik von Grund auf neu entwickelt und ist das Comeback des legendären Titels, der das RPG-Genre einst neu definierte. Das Spiel bietet neben unvergesslichen Charakteren und einer mitreißenden Geschichte, die als eine der besten Stories in Videospielen angesehen wird, auch ein Hybrid-Kampfsystem, das Echtzeit-Action mit strategischem, Befehl basiertem Kampf verbindet. Das erste Spiel des Projekts spielt in der atmosphärischen Stadt Midgar und präsentiert ein vollkommen eigenständiges Spielerlebnis, das tiefer in die Kultcharaktere und Welt eintaucht als je zuvor.

FINAL FANTASY VII REMAKE ist ab sofort für PlayStation 4 erhältlich. Die FINAL FANTASY VII REMAKE Demoist ebenfalls für Besitzer der PlayStation 4 weltweit verfügbar und bietet Spielern die Gelegenheit, das erste Kapitel des Abenteuers zu erleben. Wer die Demo bis zum 11. Mai 2020 herunterlädt, erhält zum Release des vollständigen Spiels ein exklusives PlayStation 4-Design. Zum Download der Demo siehe: https://sqex.link/FF7RDemo

Weiterführende Links: FINAL FANTASY VII REMAKE Demo: https://sqex.link/FF7RDemo Offizielle Website: www.ffvii-remake.com Facebook: https://www.facebook.com/finalfantasyvii Twitter: https://twitter.com/finalfantasyvii Instagram: https://www.instagram.com/finalfantasyvii/ YouTube: https://www.youtube.com/finalfantasy

#FinalFantasy #FF7R

Bild-, Video- und Infomaterial zu unseren Spielen finden Sie jederzeit auf unserem Presseserver: http://www.square-enix-press.com



Bei Fragen stehen wir Ihnen natürlich wie immer gerne zu Verfügung.



Viele GrüßeIhr Square Enix Presseteam



Daniela Schlögel | PR Manager

Thorsten Küchler | Head of PR

Bei Fragen zu FINAL FANTASY XIV wenden Sie sich bitte an Annika Schumann: annikas @ eu.square-enix.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1153567/FINAL_FANTASY_VII_REMAKE.jpg Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1097857/Square_Enix_Logo.jpg



Square Enix GmbH

Tel. +49 (0)40 306 33 611

Domstraße 17

20095 Hamburg Germany