Statistik Austria führt zweite COVID-19-Dunkelziffer-Studie durch

Wien (OTS) - Um den Anteil an COVID-19-Erkrankten in der österreichischen Bevölkerung zum aktuellen Zeitpunkt bestimmen zu können, führt Statistik Austria im Auftrag des Wissenschaftsministeriums (BMBWF) und in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Roten Kreuz (ÖRK) sowie der Medizinischen Universität Wien die zweite landesweite COVID-19-Prävalenzstudie durch.

Stichprobenstudie startet am 16. April.

Rund 2.800 Personen ab 16 Jahren werden als Teil einer repräsentativen Stichprobe per Zufall ausgewählt. Sie erhalten ab Donnerstag, 16. April 2020, postalisch ein Informationsschreiben mit dem Ablauf der Studie. Die Tests (PCR-Abstriche) werden vom ÖRK zwischen 21. und 25. April 2020 durchgeführt. Erste Ergebnisse der Studie werden Ende April vorliegen.

Höchste Datenschutzstandards

Die Erhebung erfolgt unter Einhaltung höchster Datenschutzstandards. Beim Erstellen der Statistik werden sämtliche Ergebnisse ausschließlich anonym weiterverarbeitet und gespeichert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie werden über die Ergebnisse ihres Tests informiert.

Teilnahme nur für ausgewählte Personen möglich

Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Aufgrund der Methodik der Studie ist es jedoch nicht möglich, sich aktiv für die Teilnahme zu melden. Es werden ausschließlich Personen befragt und getestet, die für die repräsentative Zufallsstichprobe ausgewählt wurden.

Weitere Informationen

Detaillierte Informationen zum Ablauf der Erhebung sowie zum Datenschutz finden Sie auf den jeweiligen Webseiten von Statistik Austria www.statistik.at/covid19 sowie des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung www.bmbwf.gv.at/covid-19-studie.

