Mit E-Learning von 123sonography gegen COVID-19

Kostenlose Webinare des österreichischen Unternehmens lehren weltweit Lungenultraschall und Covid-19-Schutzmaßnahmen für Ärzt*innen und medizinisches Personal

Wien (OTS) - Mehr als 70.000 Ärzt*innen weltweit, darunter viele aus den schwer betroffenen Ländern wie Italien, Spanien, Frankreich, Belgien und den USA, haben sich bisher die von dem Wiener MedTech-Unternehmen kostenlos im Rahmen der COVID-19-Pandemie zur Verfügung gestellten Webinare, Online-Events und Kurse auf seiner E-Learning- und Community-Plattform 123sonography.com angesehen. „In der Diagnose und Behandlung von Covid-19-Patienten kommt dem Lungenultraschall, mit dem sich eine Covid-19-Pneumonie feststellen lässt, eine essenzielle Rolle zu. Die hohe Userzahl in nur wenigen Tagen zeigt den großen Wissensbedarf auf diesem Sektor“, erklärt Univ.-Prof. Dr. Thomas Binder, Kardiologe des Wiener AKHs, Leiter des Echolabors sowie Gründer von 123sonography, dem weltweit größten Anbieter von Ultraschall- und Echokardiografie-E-Learning. 123sonography.com entwickelte sich zuletzt zu einer zentralen Kommunikationsplattform, auf der sich Ärzt*innen länderübergreifend zu COVID-19-bedingter intensivmedizinischer Betreuung und Beatmungstherapie austauschen.

Der Bedarf des medizinischen Personals an einem adäquaten und schnell zur Verfügung stehenden Training im Bereich des Lungenultraschalls von Covid-19-Patient*innen ist enorm. Nur sehr wenige verfügen über ausreichend Erfahrung. In Kooperation mit der Medizinischen Universität Wien und der Wiener Ärztekammer wurde von 123sonography in nur kurzer Zeit bereits zu Beginn der Pandemie ein Online-Video-Trainingsprogramm aus mehreren Onlinekursen erstellt. Es vermittelt speziell den Umgang mit und die Behandlung von COVID-19-Patient*innen, wie die richtige Anwendung der Schutzausrüstung, die richtige Desinfektion und die strategische Logistik zur Infektionsprävention, die kommende Woche gelauncht wird. „Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Dringlichkeit der Krise erfordert rasches Handeln bei der Unterstützung derer, die an vorderster Front stehen und selbst einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind“, so Thomas Binder. Wenn der herkömmliche Weg des akademischen Austausches in Form von Seminaren und Konferenzen versperrt ist, so ist E-Learning die einzige Möglichkeit, Lehrinhalte von Expert*innen und neue Erkenntnisse rasch an Health Care Professionals (HCP) in allen Ländern der Welt zu vermitteln. Gleich wichtig ist die Vernetzung des medizinischen Personals untereinander, um Erfahrungen in intensivmedizinischen Maßnahmen und Beatmungstherapien auszutauschen und so einen wertvollen Beitrag zur Herstellung einer zukünftigen Therapie und Impfung leisten zu können.



Weltweite Beachtung des 123sonography Online-Events zu COVID-19

Nachdem sich die Pandemie zunehmend in mehreren EU-Nachbarländern gefährlich zuspitzte, besuchten allein 25.000 HCPs aus 127 Ländern die Online-Events von 123sonography zu Diagnose und Behandlung von COVID-19-Patient*innen. Intensivmediziner*innen und Expert*innen aus Italien, Frankreich, China, USA und Österreich berichteten von ihren Erfahrungen und beantworteten die kritischsten der über 700 eingereichten Fragen der Zuseher*innen. Die Veranstaltung zählt weltweit zu den meistgesehenen Online-Events im Medizinbereich.

Gemeinsam mit weiteren Schulungsvideos zum Thema erzielte 123sonography eine Reichweite von 70.000 Besucher*innen. „Es ist unsere moralische Verpflichtung, unseren Kolleginnen und Kollegen, die täglich ihr Leben riskieren, mit allen unseren Ressourcen und Möglichkeiten zu helfen“, erklärt Thomas Binder.

