Start-Up myClubs bringt Workouts per Livestream direkt ins Wohnzimmer

Gratis Online-Schnupperstunde macht Lust auf mehr - bereits mehr als 400 Livestreams pro Woche im Angebot

Die meisten Menschen verbringen derzeit viel Zeit zu Hause und es fehlt ihnen an Bewegung. Dabei ist es gerade jetzt besonders wichtig, auf seine Gesundheit Acht zu geben. Gleichzeitig gibt es eine Vielzahl an professionellen Sportanbietern, deren Studios geschlossen sind. Mit der myClubs Plattform können sie ihre Kurse jetzt per Livestream anbieten und so neue Kunden gewinnen und Umsätze erzielen Tobias Homberger, Gründer und CEO von myClubs

Wir möchten mit myClubs Live! unseren Sportanbietern die Möglichkeit geben, sich einer größeren Öffentlichkeit zu präsentieren und die Vielfalt der heimischen Studios und TrainerInnen zu zeigen. Österreich macht Sport, die TrainerInnen haben eine Plattform um ihr Angebot zu präsentieren - und vor allem, um eine Einnahmequelle zu sichern Tobias Homberger, Gründer und CEO von myClubs

Die Corona-Krise zieht weite Kreise - Sportstudios in Österreich sind von Schließungen betroffen - und werden es wohl auch noch länger sein. Gerade kleine Sport- und Yogastudios sind dadurch in ihrer Existenz bedroht. Darum ist es umso wichtiger, nicht nur den österreichischen Handel, sondern auch österreichische SportanbieterInnen zu unterstützen.

Das Wiener Sport-Startup myClubs bringt mit einem neuem Online-Angebot lokale Sportanbieter direkt ins Wohnzimmer der ÖsterreicherInnen - und bietet damit bereits mehr als hundert lokalen Studios und TrainerInnen die Gelegenheit, auch in der Krise ein Einkommen zu erzielen. Jede Woche werden über myClubs bereits mehr als 400 Livestreams von bekannten österreichischen Studios angeboten und es kommen täglich neue Workouts hinzu.

myClubs hat schon früh auf die Bewegungskrise reagiert und bietet seit dem Beginn der Ausgangssperren jeden Tag ein gratis Live-Workout für Österreich über den eigenen Youtube Channel an. Jetzt kann mit den neuen myClubs Livestream-Abos jederzeit von zu Hause mit einer Vielzahl lokaler Sportanbieter trainiert werden. Die Live-Workouts können einfach per App, Laptop oder Smart-TV gebucht werden und finden zu festen Uhrzeiten statt. Auch eine Interaktion mit den TrainerInnen für Anweisungen und Feedback ist bei vielen Workouts möglich.

Kaum Hilfen für KleinstunternehmerInnen & Start-Ups

Trotz des positiven Zuspruchs aus der Bevölkerung ist der Weg noch ein weiter - die Wiedereröffnung der Sportstätten ist nicht absehbar, das gratis-Online Angebot aus aller Welt ist starke Konkurrenz und viele Corona-Hilfsprogramme der Politik sind für kleine SportanbieterInnen und Startups kaum nutzbar.

Live-Trainings als gratis Schnupperstunde machen Lust auf mehr

Montag bis Freitag sendet myClubs Live! aus dem eigenen Büro im 7. Bezirk - denn das myClubs Team ist schon seit Wochen im Home Office. Fitness, Yoga, Pilates, Endurance Workouts, Personal Trainings uvm stehen am Plan. Die FitnesstrainerInnen halten ihre Stunden live vor der Kamera und können über YouTube oder Facebook gestreamed werden.

Live Trainings halten Österreich fit - einfach Online

Mit den myClubs Livestream-Abos kommt man zu einem täglich abwechslungsreichen Programm bei österreichischen Sportanbietern. Gleichzeitig kommen die SportanbieterInnen zu neuen KundInnen - die Teilnahme ist schließlich nicht regional gebunden. Um den unterschiedlichen Sportbedürfnissen gerecht zu werden, gibt es ein kleines und großes Abo zu erschwinglichen Preisen. (27 EUR für 5 Live-Workouts bzw. 45 EUR für unlimitierten Sport). Das Abo ist jederzeit kündbar.

Mehr Infos zu myClubs unter: www.myClubs.at

STAY HOME. STAY SAFE. STAY FIT.

MyClubs live - Österreichische Trainerinnen & Studios unterstützen Stay home. Stay safe. Stay fit. Jetzt mitmachen

