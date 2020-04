Kostenlose Tools und Funktionen für Unternehmen in der Krise und danach

1.000 XING Premium Mitgliedschaften für „Digital Team Österreich“

Wien (OTS) - Digitales und mobiles Arbeiten sind spätestens seit Mitte März Realität in Österreich, stellen aber auch viele Unternehmen vor Herausforderungen. Insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen, die 99% von Österreichs Wirtschaft ausmachen, sind notwendige digitale Werkzeuge noch nicht verfügbar. Um Unternehmen und Arbeitnehmer, besser zu unterstützen, bietet XING kostenlose Funktionen sowie Know How für Partner und Unternehmen.

„Jetzt braucht es rasche Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen, in ihrem Digitalisierungsprozess. Bei vielen muss das nun viel schneller gehen als in ‚normalen Zeiten‘. Daher stellen wir unkompliziert und direkt ein Package zur Verfügung, das nicht lange erklärt werden muss und mit dem die Unternehmen arbeiten können“, so Kristina Knezevic, Country Managerin XING Österreich.

Kostenlose Stelleninserate für systemrelevantes medizinisches Personal

Alle Unternehmen und Institutionen, die aktuell systemrelevantes medizinisches Fachpersonal suchen, können XING Stellenanzeigen ab sofort kostenfrei nutzen und mit potenziellen Kandidaten rasch und digital in Verbindung treten. „Wir unterstützen in diesem so wichtigen Recruiting Prozess mit unserem XING Stellenmarkt, damit relevante Stellen rasch besetzt werden können“, so Knezevic. Zusätzlich können sich alle Unternehmen auch für die Zeit nach der Krise rüsten und sich eine Bewerberdatenbank aufbauen. Alle Angebote unter: https://landing-recruiting.xing.com/coronahilfe/

Digitale Kundenakquise gratis

Gerade im Bereich Vertrieb hat sich der Arbeitsalltag radikal durch die Corona Krise geändert. Kundenakquise funktioniert in herausfordernden Zeiten am besten – und fast nur – digital. Mit dem digitalen Starterkit von XING wird die Akquise und deren Organisation vereinfacht. Dazu stehen Whitepaper drei Monate lang gratis zur Verfügung und XING ProBusiness kann 30 Tage kostenlos genutzt werden. Die XING Event Tools, mit denen auch digitale Events organisiert und verwaltet werden können, gibt es 3 Monate ohne Kosten. Auf die Tools eingeschult werden XING Kunden durch kostenlose Live-Webinare.

Unterstützung digitaler Kommunikation

Damit aus „physical distancing“ nicht „social distancing“ wird, können alle XING Basis Mitglieder verlässlich über XING mit Kollegen, Kunden und Partnern Kontakt halten und bis Ende April die Premium Funktionen kostenlos in Anspruch nehmen, die es erlauben, auch Nachrichten an Nicht-Kontakte zu senden sowie das Netzwerk unkompliziert zu erweitern.

Auch ein kostenloses Unternehmensprofil - die digitale Visitenkarte für Unternehmen – kann einfach erstellt werden, sodass die Unternehmen, vor allem Kleinstunternehmen und EPUs, schnell gefunden werden.

Zahlreiche Online-Events, kostenlose Trainings und spannender Content

Darüber hinaus werden zahlreiche Online-Events und kostenlose Trainings im XING Eventmarkt unter https://www.xing.com/events angeboten und auch die XING News Redaktion bietet aktuellen Content unter https://www.xing.com/news.

XING ist Teil der der Initiativen „Digital Team Österreich“ und „Internetoffensive Österreich“

XING kooperiert sowohl mit der Initiative des Wirtschaftsministeriums „Digital Team Österreich“ als auch mit der „Internetoffensive Österreich“, dem Thinktank der Digitalwirtschaft, und stellt seine kostenlosen Tools und Leistungen auch über diese zur Verfügung. Zusätzlich vergibt XING über das „Digital Team Österreich“ 1.000 Gutscheine für eine 3-monatige Premiummitgliedschaft und über die „Internetoffensive Österreich“ können Unternehmen digitale Eventmanagement-Tools für 3 Monate gratis nutzen.

