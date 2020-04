FAD bietet weiteres kostenfreies digitales Abenteuer an

Neues eSCAPE “VIER GEWINNT” startet am Ostermontag um 19:00

Wien (OTS) - Der von den Wiener Event-Formatentwicklern FIRMA für den ABLAUF von DINGEN (kurz FAD) anlässlich der Corona-Beschränkungen kostenfreie virtuelle Escape Room “eSCAPE your place” avanciert zum echten Renner. Nach der erfolgreichen Free for All-Premiere legen die FAD-Gründer jetzt nach: Am 13. April geht das neue eSCAPE mit dem Titel “VIER GEWINNT” online.

„Nachdem die Teilnehmerzahlen des ersten eSCAPEs unsere Erwartungen weit übertroffen haben, haben wir die gewonnen Erkenntnisse genutzt, um das Format für große Gruppen weiter zu optimieren“, erklärt Hundstorfer. So wird es neben der bereits bekannten eSCAPE Hauptplattform auch eine WAS BISHER GESCHAH-Funktion sowie eine Spoiler-Free-Section geben. Neumann: "Es ist wichtig sowohl TeilnehmerInnen, die besonders intensiv miträtseln, als auch diejenigen, die einfach nur der Story folgen, ein fesselndes Erlebnis bieten zu können. Dafür haben wir nun eine gute Balance gefunden.”

Alle Infos zu VIER GEWINNT auf www.escapeyourspace.com. Beginn: 13.04.2020 um 19:00, Spielzeitraum: 5 Tage. Teilnahme kostenlos.

eSCAPE your place Infopaket mit Teaser-Videoclip, Plakat, Pressefotos, etc. sowie zur FIRMA für den ABLAUF von DINGEN unter www.fad.ac/pr.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Florian Neumann & Martina Hundstorfer, MA I www.fad.ac I office @ fad.ac I +43 699 11 12 56 40