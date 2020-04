4G Clinical führt Direct-to-Patient-Plattform (DtP) für klinische Studien ein

Wellesley, Massachusetts (ots/PRNewswire) - DtP-Funktion von Prancer RTSM(TM) ermöglicht Fortsetzung klinischer Studien während der COVID-19-Pandemie

4G Clinical hat heute die Einführung einer Direct-to-Patient-Plattform (DtP) für klinische Studien bekannt gegeben, welche Sponsoren die Flexibilität eröffnet, Medikamente direkt von Standort, Depot oder zentraler Apotheke zur Heimstatt des Patienten zu versenden.

Klinische Studien des Typs Direct-to-Patient sind dezentralisierte klinische Studien (DCT), bei denen bestimmte Teilbereiche der Studie an externen Studienstandorten stattfinden (beispielsweise zuhause bei den Patienten). In der Mitte der COVID-19-Pandemie verschieben sich Modelle klinischer Studien in Richtung von DtP, um der Sicherheit der Patienten und dem Zugang zu Studieneinrichtungen, Problemen der Standortkapazität und Unterbrechungen der Lieferkette Rechnung zu tragen.

Die DtP-Funktion von Prancer RTSM(TM) unterstützt sämtliche wichtigen Direct-to-Patient-Modelle, darunter Depot-to-Patient, Central-Pharmacy-to-Patient, Site-to-Patient und hybride Modelle. Dies kann auf Ebene der Patienten, Studien, Standorte und Länder eingestellt werden und ermöglicht so unterschiedliche DtP-Modelle in ein und derselben Studie. Dies wird speziell wichtig, wenn weltweit unterschiedlichen Regelungen und Bestimmungen entsprochen werden muss.

"Im momentanen Umfeld benötigen Sponsoren die Flexibilität zur Anpassung im Rahmen der Entwicklung dieser Krise", sagte Neta Bendelac, leitender Direktor des Bereiches Strategie bei 4G Clinical. "Unsere DtP-Funktion kann für bestimmte Zeiträume eingestellt werden sowie für sämtliche oder ausgewählte Besuche und lässt sich in der laufenden Studie deaktivieren. Diese Flexibilität hilft Sponsoren dabei, auch während der COVID-19-Pandemie weiterhin Forschung zu betreiben. Ist alles vorbei, lässt sich zu den normalen Einstellungen zurückkehren."

Das Ziel von klinischen Studien der Kategorie Direct-to-Patient lautet letztlich, die Aufnahme zu verbessern und die Bürde für Patienten, Zugang zu den Studienstandorten zu haben, zu erleichtern. COVID-19 ist zwar möglicherweise der Katalysator für eine Verschiebung der Branche hin zum DtP-Ansatz, die Vorzüge waren aber immer klar.

"Wir haben einen zweifachen Grund für die Einführung unserer DtP-Funktion", sagt David Kelleher, der CEO von 4G Clinical. "Zum Ersten ermöglicht sie eine Fortsetzung der klinischen Forschung und den Patienten den sicheren Erhalt ihrer Medikamente. Zum Zweiten sind wir der Überzeugung, dass DtP-Modelle auch lange nach dem Ende der COVID-19-Pandemie notwendig sein werden. Mit DtP stehen die Patienten im Zentrum und wenn die entsprechende Infrastruktur einmal vorhanden ist, hoffen wir auf künftige Fortsetzung."

Informationen zu 4G Clinical 4G Clinical ist einer der führenden Anbieter im Bereich Randomisierung und Lieferkettenmanagement für Studien (Randomization and Trial Supply Management - RTSM) für die weltweite Life-Sciences-Branche. Das Unternehmen bietet die einzige komplett cloud-basierte, vollständig konfigurierbare und flexible Lösung mit computergestützter Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing - NLP) für die schnellere Durchführung klinischer Studien. 4G Clinical hat seinen Hauptsitz in Wellesley (Massachusetts) im Bostoner Biotech-Korridor und betreibt weitere Niederlassungen in Europa und Asien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.4gclinical.com.

Media Contact:

Amy Ripston

amy @ 4gclinical.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/5544 11/4G_Clinical_Logo.jpg