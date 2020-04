13 Millionen Unique Clients besuchten KURIER Online im Corona-Monat März

Die ÖWA bestätigt KURIER Online als eines der führenden Nachrichtenangebote Österreichs.

Wien (OTS) - Seriöse Echtzeit-Berichterstattung der KURIER Redaktion rund um die aktuelle Corona-Krise sorgte für noch nie da gewesene Rekordreichweiten und KURIER Digital verdoppelt seinen Partnern die Werbeleistung.

Bei KURIER Digital stieg die Online-Nutzung im März 2020 um mehr als 50% gegenüber dem Vormonat - 13 Millionen Unique Clients besuchten KURIER Online (gegenüber über 8 Millionen Unique Clients im Februar). Damit steht KURIER im Reichweiten-Ranking der ÖWA auf Platz 3, sowohl als Netzwerk als auch als Einzelangebot mit kurier.at

Alleine KURIER.at erreichte 10,3 Millionen Unique Clients, profil.at wurde im März von 823.643 Unique Clients besucht und das erst seit 11 Monaten publizierte Portal k.at erreichte bereits 380.000 Unique Clients.

Einen ganz besonderen Reichweitenrekord stellte futurezone.at auf: erstmals besuchten mehr als 3 Millionen Unique Clients das Online-Angebot mit Fokus auf Digital Life, Science und Netzpolitik.

„Großer Dank an alle unsere Werbepartner, die gerade in diesen herausfordernden Zeiten Mut und Initiative zeigen. Wir haben beschlossen als Bonus für Aufträge die bis 30.4.2020 bei uns eingehen, die Werbeleistung zu verdoppeln.“ gibt Martin Gaiger, Geschäftsführer KURIER Digital, bekannt und ergänzt: „besonders stolz bin ich auf unsere Mitarbeiter aus Sales, AdOps und Technik, die routiniert für eine perfekte Abwicklung aller Anforderungen sorgen.“

„Mit journalistischer Qualität und Seriosität in Echtzeit zu publizieren, lässt die KURIER Online-Portale so stark an Relevanz und Bedeutung gewinnen“, so Mag. Thomas Kralinger, Geschäftsführer des Medienhaus KURIER „Unser ganz besonderer Dank geht an unsere Redaktionen, deren großartiger Einsatz in herausfordernden Zeiten diese Resultate ermöglichen.“

Rückfragen & Kontakt:

Thomas Kralinger, Geschäftsführer KURIER Medienhaus

thomas.kralinger @ kurier.at

+43 (0)5 9030 22355



Martin Gaiger, Geschäftsführer Telekurier

martin.gaiger @ kurier.at

+43 664 60700 222210