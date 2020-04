„Die Barbara Karlich Show“ – neue Ausgaben ab 14. April

Die Themen von 14. bis 17. April

Wien (OTS) - „Ich bin zurzeit zwar daheim, aber ich kann verraten, dass wir bereits vor der Corona-Krise viele neue Sendungen aufgezeichnet haben – und die zeigen wir wieder täglich um 16.00 Uhr.“ Barbara Karlich meldet sich am Dienstag, dem 14. April 2020, zurück aus der Sendungspause und präsentiert dann wieder wochentags um 16.00 Uhr in ORF 2 in neuen Ausgaben der „Barbara Karlich Show“ abwechslungsreiche Themen.

Die Themen im Überblick:

Dienstag, 14. April: „Konservativ war gestern: Wir sind die neuen Bauern“

Bäuerin oder Bauer zu sein, das bedeutet oft schwere körperliche Arbeit, wenig Freizeit und kaum Urlaub – und dennoch machen viele Menschen diese Arbeit gerne, bezeichnen sie sogar als Traumjob. Viele Vertreterinnen und Vertreter der jungen Generation führen ihre Familienbetriebe gern weiter und schätzen es, ihre kreativen Ideen für modernes Agrar-Management umsetzen zu können.

Mittwoch, 15. April: „Wie viel Kontrolle verträgt eine Beziehung?“ Ein kurzer Blick auf das Handy des Partners, das heimliche Checken des E-Mail-Verkehrs, der letzten Anrufe oder der Kreditkartenabrechnung: Für misstrauische Menschen ist es oft verführerisch, in der digitalen Intimsphäre anderer nach verräterischen Spuren zu suchen. Ein gewisses Maß an Eifersucht wird von manchen auch durchaus als Liebesbeweis betrachtet. Andere sind sich sicher: Zu viel Kontrolle kann eine Beziehung gefährden.

Donnerstag, 16. April: „Glück ist kein Zufall“

Wenn es darum geht, was uns Menschen glücklich macht, scheiden sich oft die Geister. Denn für die einen sind es materielle Dinge, Geld und Erfolg, für andere sind es Glücksmomente, die man nur erleben, aber nicht kaufen kann.

Freitag, 17. April: „Da wusste ich: Dir bleibe ich treu“

Was zeichnet diesen magischen Moment aus, in dem wir erkennen, dass der Mensch, der vor uns steht, unser Partner fürs Leben sein wird? Erleben Frauen und Männer diese Augenblicke gleichermaßen, und wie können wir sicher sein, dass uns dieses Gefühl nicht trügt?

