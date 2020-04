Der Name der Rose - Das Serienhighlight an Ostern bei ServusTV

ab Karfreitag, 10.04., ab 22:05 Uhr

Wals bei Salzburg (OTS) - Free-TV-Premiere der packenden Serienadaption von Umberto Ecos gleichnamigen Kult-Roman: John Turturro ("The Big Lebowski") schlüpft in die Rolle des Franziskaner-Mönches William von Baskerville, der im 14. Jahrhundert mit einem düsteren Mordkomplott konfrontiert wird. ServusTV zeigt exklusiv die gesamte erste Staffel im Laufe des Osterwochenendes in Doppelfolgen.

Die Serie „Der Name der Rose“ basiert auf Umberto Ecos gleichnamiger Literaturvorlage. Mit John Turturro („The Big Lebowski“), Damian Hardung („Der Club der roten Bänder“) und Rupert Everett („Die Insel der besonderen Kinder“). Italien, 1327: Der Mönch William von Baskerville (John Turturro) und sein Gehilfen Adson von Melk (Damian Hardung) erreichen ein einsam gelegenes Kloster in den Alpen. Schnell werden die beiden in eine Mordserie verwickelt, welche die Klostergemeinschaft erschüttert. Nur gut, das Baskerville über detektivischen Spürsinn verfügt und zusammen mit seinem Lehrling versucht, das Geheimnis zu lüften. Dabei droht den beiden aber nicht nur vom Mörder Gefahr: Baskerville gerät auch ins Visier des Inquisitors Bernado Gui (Rupert Everett), der Kritiker des Papstes ohne Gnade verfolgt.



Episode 1

Das finstere Mittelalter neigt sich langsam dem Ende zu und ein neues, aufgeklärtes Weltbild bahnt sich seinen Weg. Vor dem Hintergrund des eskalierenden Machtkampfes zwischen Franziskanerorden und Vatikan begibt sich der englische Franziskaner-Mönch William von Baskerville (John Turturro) mit dem jungen Novizen Adson von Melk (Damian Hardung) zu einem abgelegenen Kloster in den Alpen. Baskerville soll die Vermittlerrolle bei einem geheimen Konzil einnehmen. Kaum eingetroffen, werden die Neuankömmlinge mit dem mysteriösen Todesfall eines Mönchs konfrontiert. Mit detektivischem Spürsinn macht sich Baskerville an die Lösung des Mordes. Dabei wird er aber bald selbst zum Gejagten: Der grausame Inquisitor Bernardo Gui (Rupert Everett) ist auf dem Weg zum Kloster, um Baskerville zu stoppen.



Episode 2

Nach einem weiteren Mord im Kloster sind William von Baskerville (John Turturro) und sein Novize Adson davon überzeugt, dass die Todesfälle miteinander verbunden sind. Sie glauben, Hinweise in der sagenumwobenen Klosterbibliothek finden zu können. Doch ihre Ermittlungen stoßen bei den Mönchen auf Misstrauen. Währenddessen hinterlässt der grausame Inquisitor Bernardo Gui als Anführer der päpstlichen Delegation auf dem Weg zum Kloster eine Spur der Gewalt.



Alle Termine zu "Der Name der Rose" im Überblick:

Episode 1: Fr., 10.04., ab 22:05 Uhr

Episode 2: Fr. 10.04., ab 22:55 Uhr



Episode 3: Sa., 11.04., ab 22:15 Uhr

Episode 4: Sa., 11.04., ab 23.10 Uhr



Episode 5: So., 12.04., ab 22:30 Uhr

Episode 6: So., 12.04., ab 23:25 Uhr



Episode 7: Mo., 13.04., ab 21:20 Uhr

Episode 8: Mo., 13.04., ab 22:15 Uhr



