ORF Burgenland: Ökumenisches Karfreitagsgebet aus Forchtenstein im ORF-Livestream

Mit Diözesanbischof Ägidius J. Zsifkovics und Superintendent Manfred Koch

Eisenstadt (OTS) - Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics und Superintendent Manfred Koch werden morgen am Karfreitag, dem 10. April 2020, um 15.00 Uhr ein ökumenisches Karfreitagsgebet sprechen. Das gemeinsame Gebet wird auf der Heiligen Stiege in der Pfarrgemeinde Forchtenstein zelebriert.

ORF-Landesdirektor Mag. Werner Herics: "In Zeiten wie diesen, wo keine Gottesdienstbesuche erlaubt sind, ist es dem ORF Burgenland ein besonderes Anliegen, den Menschen im Burgenland die Möglichkeit zu bieten, an religiösen Feierlichkeiten teilzunehmen. Insbesondere, wenn es um ökumenische Zusammenarbeit geht, da das Burgenland den höchsten Anteil an evangelischen Gläubigen hat."

Auf burgenland.ORF.at und in der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) wird das Karfreitagsgebet als Live-Stream angeboten. Auch die ORF Religion wird auf ihrer Online-Plattform religion.ORF.at darüber berichten, dazu kann das Gebet sieben Tage als Video-on-Demand abgerufen werden.

In "Burgenland heute" wird es am Karfreitag, um 19.00 Uhr in ORF 2 B, einen Bericht über das ökumenische Gebet geben und Superintendent Manfred Koch wird im Studio zu Gast sein. Am Karsamstag, dem 11. April 2020, gibt Diözesanbischof Ägidius J. Zsifkovics in "Burgenland heute" ein ausführliches Interview.

Weitere Gottesdienst-Übertragungen zu Ostern auf Radio Burgenland

Auf Radio Burgenland werden die Liturgien am Gründonnerstag und Karfreitag aus der Pfarre Jois live übertragen. Die Osternachtsfeier am Karsamstag ist live aus der Pfarre St. Margarethen zu hören.

Gründonnerstag, 9. April 2020, 19.00 Uhr: Liturgie zum Gründonnerstag aus Jois

Karfreitag, 10. April 2020, 19.00 Uhr: Liturgie zum Karfreitag aus Jois

Karsamstag, 11. April 2020, 21.03 Uhr: Osternachtsfeier aus St. Margarethen

Ostersonntag, 12. April 2020: 10.00 Uhr: Gottesdienst aus Tanzenberg, Kärnten

Ostermontag, 13. April 2020: 10.00 Uhr: Evangelischer Gottesdienst aus Mödling, Niederösterreich

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Burgenland

Barbara Marchhart

02682/700/27447

barbara.marchhart @ orf.at

http://burgenland.ORF.at