ORF III am Gründonnerstag: Gottesdienst aus dem Wiener Stephansdom, Monumentalfilmepos „Die zehn Gebote“, „Bibelrätsel“

Weiters: Katholischer Frühgottesdienst aus der Andreaskapelle, „Mit Toni Faber durch den Stephansdom“, Ruth Brauer-Kvam in „Kultur Heute“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Gründonnerstag, dem 9. April 2020, um 8.00 Uhr den „Katholischen Gottesdienst mit Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn“ aus der Andreaskapelle des Erzbischöflichen Palais. Danach widmet sich die Reihe „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ der Bedeutung des Gründonnerstags (8.55 Uhr).

Um 18.15 Uhr überträgt „ORF III LIVE“ den „Gründonnerstags-Gottesdienst aus dem Wiener Stephansdom“, den ebenfalls Kardinal Christoph Schönborn leitet, musikalisch unterstützt von den Mitgliedern der Wiener Dommusik. Die Messe erinnert an die Fußwaschung, die Jesus als Symbol der Barmherzigkeit an seinen Jüngern vollzog, sowie an das letzte Abendmahl. Anschließend geht es „Mit Toni Faber durch den Stephansdom“ (19.10 Uhr). In der vierten Ausgabe der Kurzreihe stehen Geschichten, die das Gotteshaus umranken, wie jene des Gnadenbilds Maria Pötsch, dem Heilswirksamkeit nachgesagt wird, im Mittelpunkt des Rundganges. Von Dompfarrer Toni Faber kommen am Gründonnerstag außerdem im ORF-III-Seelsorgemagazin „Miteinander – Füreinander“ (20.10 Uhr) heilsame Worte.

Dazwischen musiziert in „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) Schauspielerin und Sängerin Ruth Brauer-Kvam. Am Klavier, begleitet von Christian Frank, singt sie ein Medley aus dem Musical „Cabaret“.

Im Hauptabend befassen sich das Monumentalfilmepos „Die zehn Gebote“ (20.15 Uhr) mit Charlton Heston aus dem Jahr 1957 sowie eine Folge der „Bibelrätsel“-Reihe (23.50 Uhr) mit dem alttestamentarischen Propheten Moses und der Geschichte um die Befreiung des Volks der Israeliten.

