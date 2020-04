Kinder- und Jugenduntersuchung: Angst vor Coronavirus dominiert jedes dritte kritische Gespräch in sozialen Medien

Starke Verunsicherung unter Kindern und Jugendlichen. 9 bis 14-Jährige im Schnitt dreimal ängstlicher als Jüngere. Großer Bedarf nach Aufklärung und Dialog.

Wien (OTS) - Seit Ausbruch der Corona-Krise und den damit verbundenen Schulschließungen dominiert die Angst vor dem Virus die digitale Kommunikation von Kindern und Jugendlichen zwischen 6-17 Jahren. Dies zeigt eine aktuelle Untersuchung, die das internationale Start-up-Unternehmen Keepers Child Safety anhand des digitalen Kommunikationsverhaltens italienischer Kinder und Jugendliche letzten Monat durchgeführt hat und die anschaulich zeigt, wie intensiv die Pandemie sie aktuell beschäftigt.

Laut der Keepers-Studie wird das Thema Coronavirus in Italien bereits in mehr als jeder dritten kritischen Konversation, die Kinder und Jugendliche auf sozialen Medien führen, aufgegriffen. Im weiteren Gesprächsverlauf bleibt „Corona“ dabei über die Dauer von mindestens fünf folgenden Nachrichten dominierendes Gesprächsthema. Darüber hinaus steigt die Angst vor dem Virus laut Erhebung ab dem Alter von neun Jahren deutlich an: Kinder zwischen 9 und 14 Jahren zeigen demnach dreimal häufigere Anzeichen von Angst und Irritation als Kinder unter neun Jahren.

Methode: Analyse von Begriffshäufigkeiten unter Wahrung von Privatsphäre

Für die Untersuchung hat Keepers Child Safety Nachrichten von mehr als 10.000 Kindern und Jugendlichen analysiert, die innerhalb von 14 Tagen über deren Smartphones in Chat-Apps und diversen Social Media Plattformen versendet wurden. Untersuchungszeitraum war dabei März 2020. Unter vollständiger Wahrung ihrer Privatsphäre und unter Einhaltung aller DSGVO-Anforderungen hat Keepers Child Safety dabei in Chatverläufen die Häufigkeit von Begriffen rund um das Coronavirus anonymisiert erhoben. Insgesamt trackt Keepers derzeit anonymisiert Messages von 800.000 Kindern in sieben Ländern.

