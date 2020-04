Ein Osterstrauß für Ihr Zuhause - Ihr Lieblingsflorist macht es möglich

Zustellservice nach telefonischer oder Online-Bestellung

Wien (OTS) - Auch zu Ostern müssen die Österreicher/-innen angesichts der aktuellen Situation nicht auf ihre florale Osterdeko verzichten: Zahlreiche heimische Floristenbetriebe ermöglichen die telefonische Bestellung oder haben bereits einen eigenen Online-Shop eingerichtet.

"In der aktuellen Situation soll niemand auf Blumen und Pflanzen verzichten müssen, die als Nahrung für die Seele für die wichtige Wohlfühlatmosphäre sorgen", sagt der Bundesinnungsmeister der österreichischen Gärtner und Floristen, KR Rudolf Hajek. Das kontaktlose Zustellservice der heimischen Floristenfachbetriebe macht es möglich, dass die schönen Frühlingsblüher in diesen Tagen für jeden zu haben sind - trotz geschlossener Verkaufsgeschäfte.



Der traditionelle Osterstrauß erfreut sich größter Beliebtheit in Österreich, wo er mit ausgeblasenen Eiern - Ton in Ton oder frühlingshaft bunt - geschmückt wird. "Einzelne Blütenzweige, wie zum Beispiel Kirschen, werden dafür auch gerne mit Tulpen, Ranunkeln, Freesien, Anemonen, Mimosen, Narzissen oder Hyazinthen arrangiert, die zu den beliebtesten Schnittblumen zu Ostern zählen und zu dieser Zeit bereits aus österreichischer Produktion stammen", sagt KR Rudolf Hajek.



Ihren Floristenfachbetrieb mit Zustellservice finden Sie auf der Facebookseite Blumenbüro Österreich und der Facebookseite Ihr Florist beziehungsweise unter www.ihr-florist.at. (Schluss)

