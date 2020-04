DENZEL setzt mit neuer Webseite Benchmark im online Autohandel

DENZEL bietet seinen Kunden/-innen ab sofort die Möglichkeit Werkstatttermine und Reifenwechsel-Termine online zu buchen und zwar in real time. Der Autokauf ist ebenfalls online möglich.

Wien (OTS) - Mit ihrer neuen Webseite setzt die Denzel Gruppe neue Maßstäbe in der Verbindung von Online und Offline Services im Autohandel.

Eine Premiere ist dabei die Gruppen Webseite www.denzel-gruppe.at welche die Tradition, Vielfalt und Stärke des Unternehmens mit den vier Bereichen Automotive, Digitalisierung, Finanzdienstleistungen und Immobilien, widerspiegelt. Darüber hinaus wurde der für die Gruppe essentielle Karriere-Bereich einem Relaunch unterzogen.

DENZEL bietet erstmals in Österreich vollständigen online Kauf an

Als erste Autohandelsgruppe in Österreich bietet Denzel auf seiner neuen Webseite www.denzel.at die Möglichkeit, Fahrzeuge, Reifen und Zubehör vollständig online zu kaufen: Von der Suche, über

die Bezahlung bis hin zur Auswahl des Auslieferortes erfolgen sämtliche Schritte online. Der rasche und unkomplizierte Zahlvorgang wird dabei über die in der Branche etablierte Funktion „direktbezahlen“, per klassischer Banküberweisung oder über PayPal® abgewickelt.

Doch nicht nur der Kauf kann online erfolgen, auch Probefahrt- und Werkstatttermine können bequem und rund um die Uhr von zu Hause aus, gebucht werden. Die Termine sind dabei keine Termin-Anfragen, wie bei den meisten Autohäusern, sondern echte Einbuchungen in die Terminplanung der Denzel Betriebe. Somit ist eine 24/7 Verfügbarkeit gegeben. Dies führt auch zu einer deutlichen Entlastung des Service-Personals.

Schnell zum Wunschfahrzeug durch innovative Suche

Neue Wege geht Denzel in der Suche nach dem für jeden Kunden individuell passenden Fahrzeug. Neben der klassischen Fahrzeugsuche, neu oder gebraucht, bietet die Denzel Webseite dem Kunden neue Möglichkeiten der Selektion:

• nach der Fahrzeugkategorie (z.B.: Elektrofahrzeuge, Kleinwagen, Sportwagen, SUV etc.),

• nach dem Nutzungsverhalten (Stadtfahrten, Überlandfahrten, Anzahl der Fahrzeugpassagiere, sportliches oder komfortables Fahren etc.) im Sinne eines „Lifestyle“ Konfigurators

• nach dem persönlich verfügbaren Budget (Anzahlung, Rate, etc.)

So profitieren die Besucher besonders, weil die Suchfunktion über alle 14 Neuwagenmarken bei Denzel das passende Wunschfahrzeug findet.

Neu ist dabei auch, dass zu jedem erzielten Ergebnis immer auch Alternativfahrzeuge angeboten werden, die ebenfalls den Suchkriterien des Kunden entsprechen. Dies können andere verfügbar Neuwagen, aber auch gleichpreisige Vorführwagen oder Gebrauchtwagen sein.

Emotionale Bilder und mitreißende Videos

Neben den innovativen Funktionalitäten der neuen Webseite kommt aber auch das Auge nicht zu

kurz: Das Design der denzel.at emotionalisiert mit starken Bildern und mitreißenden Videos. So

werden die Produkte und Leistungen der Denzel Gruppe noch besser für den Kunden erlebbar.

Selbstverständlich auch auf den Social Media Kanälen der Denzel Gruppe:

• Facebook (www.facebook.com/DenzelAT)

• Instagram (www.instagram.com/denzel_autohaus)

• LinkedIn (www.linkedin.com/company/wolfgang-denzel-auto-ag/)

Markenbranding und Bildqualität im Vordergrund

Um das Markenbranding und die Qualität der Fotos in der Fahrzeugsuche weiter zu steigern wird erstmals eine Bildbearbeitung mit künstlicher Intelligenz eingesetzt. Damit wird die Verfügbarkeit aktueller Fahrzeugbilder beschleunigt.

In-House Realisierung durch die MOTIONDATA VECTOR Gruppe

Besonders stolz ist man bei Denzel darauf, dass die Entwicklung der neuen Webseite sowie der neuen Funktionalitäten komplett in Eigenregie erfolgen konnte. Von großem Vorteil war dabei die Expertise der zu Denzel gehörenden MOTIONDATA VECTOR Gruppe, die als 360 Grad Solution-Provider im Automotive Business federführend für die Umsetzung der neuen Website verantwortlich

zeichnete.



