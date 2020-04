„Magazin 1“: Debüt für Lilian Moschen

Ab 7. April um 18.10 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Als Filmexpertin und Redakteurin arbeitet Lilian Moschen bereits für „Magazin 1“. Ab Dienstag, dem 7. April 2020, bildet sie außerdem gemeinsam mit Mariella Gittler das neue Moderations-Team von „Magazin 1“. Alternierend führen Gittler und Moschen durch das ORF-1-Vorabendmagazin.

Lilian Moschen: „Bisher war ich ‚nur‘ als Filmexpertin und Redakteurin Teil des ‚Magazin 1‘-Teams. Ich freue mich nun umso mehr, dass sich mein Aufgabenbereich erweitert und dass ich auch als Moderatorin unterstützen kann. Was ich an ‚M1‘ so schätze ist, dass wir uns in Bildsprache und Themensetzung abheben. Wo sonst trifft Entertainment auf Gesellschaftspolitik mit so viel Kreativität und Schmäh? ‚Magazin 1‘ beweist, dass Infotainment und ‚News You Can Use‘ relevant sind. Die Sendung ist nie langweilig. Ich freu mich schon!“

Themen am 7. April

In „Magazin 1“ geht es morgen um die Träume „danach“. Was ist das Erste nach der Krise, das wir tun, wenn das alles vorbei ist? Und welche Projekte wurden wegen Corona verschoben, wie hat der Einschnitt vor drei Wochen das persönliche Leben bis jetzt verändert? Außerdem berichtet „Magazin 1“ auch über ein Kollektiv von Lehrerinnen und Lehrern, die ein Online-Nachhilfe-Angebot aus dem Boden gestampft haben.

